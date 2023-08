By

Nashik Accident News : ओझर शिर्डी महामार्गावरील हिवरगाव वडांगळी रस्त्यावर कोमल वाडी फाटा जवळील अपघातात निमगाव सिन्नरचे प्रगतिशील शेतकरी यांचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी (ता.22) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास हा अपघात झाला आहे. (Accident on Wadangali Road near Komalwadi Fata Death of Sinnar progressive farmer nashik)

हिवरगावला टोमॅटो मार्केट सुरू झाल्याने ओझर शिर्डी महामार्गावर वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. कोमलवाडी गावाच्या बाजूने शिवाजी पंढरीनाथ सानप( वय 48) मोटारसायकल हुन काम आटोपून येत होते. त्यावेळी महामार्गावर टोमॅटो मार्केट ला टोमॅटो माल लिलाव करून हिवरगाव हून वडांगळीकडे छोटा हत्ती परत असताना अपघात झाला.

कोमलवाडी घंगाळवाडी केपानगर चौफुली जवळ दोन वाहनांनी धडक झाली. त्यात शिवाजी पंढरीनाथ सानप डोक्याला गंभीर दुखपत झाली. त्यांना टोमॅटो विक्री करून परत जाणाऱ्या वाहनधारकांनी मदत केली. सिन्नरला उपचारासाठी घेऊन जात असताना रस्त्यात मुत्यू झाला आहे.

श्री. सानप टोमॅटो उत्पादक प्रगतिशील शेतकरी आहे. त्यांची मुले सैन्य दलात आहे. त्यांच्या अपघाती मृत्यू झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.