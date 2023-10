By

Nashik Accident News : सिन्नर तालुक्यातील कोनांबे येथील दोन युवकांचा सिन्नर घोटी महामार्गावर अपघात झाल्याने ट्रक व दुचाकीच्या या अपघातात दोन्ही युवक मयत झाल्याने कोनांबे गावावर शोककळा पसरली आहे.

घटनेचे सविस्तर वृत्त असे की सिन्नर-घोटी महामार्गावर तालुक्यातील हरसुले येथे ट्रक व दुचाकीमध्ये झालेल्या अपघातात कोनांबे येथील दोन तरुण जागीच ठार झाल्याची घटना (दि.17) सकाळी 10 वाजेच्या सुमारास घडली. (Accidental death of two youths Mourning at Konambe village Nashik News)

गणेश भाऊ पाटील डावरे वय १७ व दुर्गेश हेमंत डावरे वय (२२) असे मृत तरुणांचे नाव आहे. गणेश व दुर्गेश सकाळच्या सुमारास आपली पल्सर दुचाकी क्र. एम. एच. 15/ जे. जी. 9645 ने कोनांबेहून सिन्नरला निघाले होते.

हरसुले गावाजवळील मराठी शाळेसमोर आले असता समोरुन विरुद्ध दिशेने आलेल्या ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यामध्ये दोघे युवक ट्रकच्या पुढील बाजूला धडकून रस्त्यावर फेकले गेले. यात दोघांच्याही डो्क्याला जबर मार लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

डोक्यावर मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव झाल्याने रस्त्यावर रक्ताचा सडाच पडला होता. स्थानिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत रुग्णवाहिका चालक पुरुषोत्तम भाटजिरे यांना संपर्क साधून जखमी तरुणांना तात्काळ सिन्नर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

मात्र, तेथील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी दोघाही तरुणांना तपासून मृत घोषित केले. ऐन नवरात्रोत्सवाच्या काळात दोन्ही तरुणांच्या अपघाती मृत्यूमुळे कोनांबे गावावर शोककळा पसरली आहे.

दुपारी अतिशय शोकाकुल वातावरणात या दोन तरुणांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले यावेळी पंचक्रोशीतील नागरिक उपस्थित होते.

दोन्ही तरुण अतिशय होतकरू...

गणेश डावरे वय 17 हा तरुण बारावीला कॉलेजला असून आई-वडिलांना तो शेती कामांमध्ये मदत करीत होता त्याच्या पश्चात एक भाऊ असून दुसरा दुर्गेश हेमंत डावरे हा खाजगी कंपनीत नोकरीला असल्याने तो आई-वडिलांना एकुलता एक होता.

आई-वडिलांना शेती कामांमध्ये मदत करून तो खाजगी कंपनीत काम करीत असल्याने हे दोन्ही तरुण अतिशय होतकरू होते सकाळी दोघे एकाच मोटरसायकलीवर सिन्नर येथे जात असताना त्यांच्यावर काळाचा घाला घडल्याने.

ही अपघाताची बातमी गावात पसरताच अनेकांनी दुःख व्यक्त केले तर दुपारी साडेचार वाजता दोन्हीही तरुणांवर कोनांबे येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.