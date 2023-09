Nashik Crime: अवैधरीत्या हत्यार बाळगल्याप्रकरणी आरोपीस 3 वर्षे कारावास

By

Nashik Crime : मुंबई आग्रा महामार्गावरील मालेगाव तालुक्यातील कवडे पेट्रोलपंपावर अवैधरीत्या विनापरवाना तीन तलवारी, फरस, चाकू व कट्यार आदी हत्यार बेकायदेशीररीत्या बाळगल्याच्या आरोपावरून सौंदाणे (ता. मालेगाव) येथील आरोपी चंद्रकात पवार यांना येथील न्यायालयाने तीन वर्षे कारावास व ८ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. (Accused gets 3 years imprisonment for illegal possession of weapons Nashik Crime)

अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश तेजवंतसिंग संधू यांनी हा निकाल दिला. विशेष म्हणजे या खटल्यात न्यायालयीन कामकाजात दोन पंच फितुर झाले असताना फिर्यादी व तपासी अधिकारी यांची साक्ष तसेच फितूर पंचाच्या साक्षीमधील चार ओळींचा आधार घेत शिक्षा सुनावण्यात आली.

तालुका पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक एम. डी. अहिरे यांनी १२ ऑगस्ट २००८ ला ही कारवाई करून श्री. पवार यांच्याविरुध्द भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करुन खटला न्यायालयात पाठविला होता.

न्यायाधीश संधू यांच्या समोर या खटल्याचे कामकाज चालले. सहाय्यक सरकारी वकील धिरज चव्हाण यांनी तीन साक्षीदार तपासले. गुन्हा सिद्ध झाल्याने श्री. पवार यांना दोन वेगवेगळ्या कलमान्वये तीन वर्षे कारावास व आठ हजार रुपये दंड सुनावण्यात आला.

श्री. चव्हाण यांना पोलिस निरीक्षक रवींद्र मगर, पैरवी अधिकारी हवालदार बळिराम देवरे यांनी सहाय्य केले.