Nashik Crime: अल्पवयीन मुलीवर बलात्कारप्रकरणी आरोपीला मरेपर्यंत जन्मठेप

नाशिक : अल्पवयीन १४ वर्षीय मुलीला दमदाटी करीत तिच्यावर बळजबरीने बलात्कार करणाऱ्या नराधम ५२ वर्षीय आरोपीला नाशिक न्यायालयाने मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.

सदरची घटना मार्च २०१८ मध्ये घडली होती. (Accused in rape of minor girl gets life imprisonment till death Nashik Crime)