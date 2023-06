Nashik Crime : थकलेला हप्ता वसुलीसाठी गेलेल्या दोघा बंधूंवर ॲसिड हल्ला

Nashik Crime : थकलेला हप्ता वसुली करण्यासाठी गेलेल्या फायनान्स कर्मचाऱ्यावर एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने ॲसिड हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे.

या हल्ल्यात फायनान्स कर्मचारी जखमी झाला असून, उपचारासाठी त्याला तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. या हल्ल्यात वसुली कर्मचाऱ्यांसह त्याच्यासोबत असलेला त्याचा मोठा भाऊ तब्बल ३० ते ४० टक्के भाजलेला आहे. (Acid attack on two brothers went to collect unpaid installments Nashik Crime)

ऍसिड हल्ल्यात जखमी झालेले गणेश बाबूराव फापाळे (३१, रा. विडी कामगार नगर, अमृतधाम पंचवटी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, बजाज फायनान्स कंपनीच्या वसुलीचे काम करीत असल्याने सुनील देशमुख (रा. दातीर मळा) यांच्याकडे कंपनीची थकबाकी होती.

थकबाकीचा हप्ता घेण्यासाठी देशमुख यांना फाफळे हे दोन ते तीन दिवसापासून फोन करीत होते. त्यामुळे थकबाकीदार सुनील देशमुख याने वसुली कर्मचारी फापाळे यांना पैसे घेण्यासाठी कंपनीत बोलावले.

बुधवारी (ता. ३१) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास फापाळे व त्यांचे चुलत भाऊ किरण फापाळे हे दोघेही नाशिक वेल्डिंग प्रॉडक्टस् ट्रॉली अंबड या कंपनीत देशमुख यांच्याकडे कंपनीच्या पार्किंगमध्ये हप्ता घेण्यासाठी गेले.

थकलेले पैसे मी देणार नाही, असे म्हणून सुनील याने फापाळे यांना शिवीगाळ करण्यास सुरवात केली. यानंतर देशमुख याने हातात असलेल्या प्लॅस्टिक बाटलीमधील ऍसिड फापाळे बंधूंवर टाकले.

या ऍसिड हल्ल्यात दोघांचेही शरीरावरील कपडे पूर्णतः जळाले. यानंतर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी फापाळे बंधू कपडे काढून नग्न अवस्थेत पाथर्डी फाटा येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल झाले.

या हल्ल्यात गणेश फापाळे हे तब्बल ४० टक्के भाजले तर त्यांचे मोठे बंधू किरण हेदेखील ३० ते ३५ टक्के भाजले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. पुढील तपास चुंचाळे पोलिस चौकीचे पोलिस करत आहेत.