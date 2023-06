Nashik News : चांदवड व देवळा तालुक्यातील तक्रारी प्राप्त झालेल्या जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या पाहणीत त्रुटी आढळून आल्या आहेत. शिरवाडे- वणी येथील काम उन्हाळ्यात सुरू होऊन पाणी देणे अपेक्षित होते.

मात्र, संबंधित ठेकेदाराने काम वेळात सुरू न झाल्याचे निष्पन्न झाले असता, संबंधित ठेकेदारावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी सांगितले. (Action against contractor for delaying work Inspection of Jaljeevan Mission works at Chandwad Devla Nashik News)

जिल्हा परिषदेत १४ जून रोजी झालेल्या चांदवड व देवळा तालुक्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांचा झालेल्या आढावा बैठकीत तक्रारी झाल्या. यावेळी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा दखल घेऊन अधिकाऱ्यांना पाहणी करावी, अशा सूचना यावेळी केली.

त्यावर, मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी कामांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यावेळी दिले होते.

या आदेशान्वये कार्यकारी अभियंता सोनवणे व ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, तालुका उपअभियंता रवींद्र महाजन यांनी शुक्रवारी (ता.२३) तालुक्यातील शिरवाडे वणी, कानमंडळे, सोग्रस, धोडांबे, खडकजांब, वाकी बुद्रूक, भरवीर तर, देवळा तालुक्यातील भऊर व खडकतळे येथील जलजवीनच्या कामांची पाहणी केली.

शिरवाडे वणी येथील काम वेळात सुरू न केल्याने संबंधित ठेकेदारांचा मक्ता रद्द करावी अशी ग्रामस्थांची तक्रार होती. त्यानुसार चौकशी केली असता, येथे बोअरवेलचे काम हे उन्हाळ्यात सुरू करणे व पाणी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते.

परंतु, संबंधित ठेकेदाराने हे काम विलंबाने सुरू केल्याचे उघड झाले. ठेकेदाराने काही दिवसांपूर्वीच कामास सुरवात केल्याचे दिसून आले असता त्यावर, सोनवणे यांनी संबंधित कामांबाबत अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे सांगत, ठेकेदारावर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.

धोडांबे येथे सुरू असलेल्या विहिरीच्या कामांची पाहणी करण्यात आली. खडकजांब येथे सुरू असलेल्या विहिरीचे बांधकामातील काँक्रेटीकरणासाठी वापरले जात असलेले मट्रेरिअल निकृष्ट असल्याचे दिसले. त्यावर, संबंधित ठेकेदारास चांगल्या दर्जाचे मटेरिअल वापरण्याच्या सूचना संगमनेरे यांनी दिल्या.

सोग्रस येथे वाढीव वितरण व्यवस्थेची मागणी ग्रामपंचायतीने केली. त्यावर, कामांचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आदेश सोनवणे यांनी यावेळी दिले. सर्व पाहणी केलेल्या कामांचा अहवाल मुख्यकार्यकारी अधिकारी मित्तल यांना सादर केला जाणार आहे.