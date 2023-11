सातपूर : युनियनच व्यवस्थापनाच्या दावणीला बांधत शेकडो कामगारांना घरचा रस्ता दाखविण्याबरोबर खर्चात गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत युनियनच्या माजी सात पदाधिकाऱ्यांचे सभासदत्व कायमस्वरूपी रद्द करण्याबरोबरच झालेला खर्च वसुलीसाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा ऐतिहासिक ठराव बॉश एम्प्लॉईज युनियनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बहुमताने पारित करण्यात आला. (Action against ex officers in case of malpractice in Bosch union organization Bosch Employees Union Annual Meeting Nashik News)

दरम्यान, बॉश कामगार संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा माऊली लॉन्स येथे घेण्यात आली. युनियनचे अध्यक्ष विकास नेहे अध्यक्षस्थानी होते.

व्यासपीठावर सरचिटणीस संदीप दौंड, उपाध्यक्ष योगेश जाधव, संतोष पालवे, सहसचिव विशाल घडवजे, राहुल खापरे, खजिनदार योगेश खैरनार, कौन्सिल मेंबर राजेश पाटील, नारायण नान्नोर, विजय गोखले, योगेश तुपे, अमोल साळवे, रमेश जाधव, चंद्रशेखर पाटील आदी उपस्थित होते.

इतिवृत्त वाचन सरचिटणीस संदीप दौंड यांनी केले. युनियनच्या माध्यमातून सभासदांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती अध्यक्ष विकास नेहे यांनी दिली.

तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी मागील वर्षात केलेल्या खर्चातील गैरव्यवहारांची माहिती, तसेच माजी अध्यक्ष अरुण भालेराव व जनरल सेक्रेटरी श्रीकृष्ण कुलकर्णी यांसह पदाधिकाऱ्यांनी हंगामी कामगारांकडून दबाव टाकून न्यायालयीन खर्चासाठी बेकायदेशीर पैसे गोळा केल्याची माहिती खजिनदार योगेश खैरनार यांनी दिली.

या विषयावर सभासदांनी हरकत घेऊन कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानुसार माजी अध्यक्ष अरुण भालेराव, सरचिटणीस श्रीकृष्ण कुलकर्णी, खजिनदार नंदलाल अहिरे, उपाध्यक्ष नितीन बिडवाई, भाऊसाहेब बोराडे, सहसचिव हरिभाऊ नाठे, विनायक येवला यांचे युनियनचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव पारित करण्याबरोबरच त्यांच्याकडून खर्च वसुलीसाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या वेळी विनायक येवला, धनंजय रहाणे, संजय कुऱ्हे, विजय आढाव, ज्ञानेश्वर कालुंगे, पंकज चव्हाण आदींनी विविध विषय मांडले.

या वेळी श्यामराव कदम, मनोज ठाकूर, संदीप दळवी, आरिफ चणेगाव, कैलास मोरे, केतन गाडे, नवनाथ पवार, राजेंद्र लवांदे, संदीप शिंदे, किरण बागूल, संजय कातकाडे, योगेश दळवी, रमाकांत निकम, दीपक बोंबले, प्रदीप पवार, गोपीनाथ वरखेडे, प्रकाश लभडे आदींसह ६०० ते ७०० सभासद उपस्थित होते.