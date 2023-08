Nashik Crime: वीजचोरांना ‘महावितरण’चा ‘शॉक’! विंचूरमध्ये 36 हजार युनिटची चोरी पकडण्यात यश

Nashik Crime : विंचूर उपविभागात वीज चोरणाऱ्या १८ जणांवर महावितरण कंपनीच्या भरारी पथकाने कारवाई केली. दहा लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

सुमारे ३६ हजार युनिटची वीजचोरी पकडली असून, एका दिवसात पकडलेली ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई आहे. कारवाईत केबल, मीटर, हीटर, शेगडी जप्त करण्यात आली. (action of Mahavitaran to power thieves Succeeded in catching theft of 36 thousand units in Vinchoor Nashik Crime)

‘महावितरण’च्या विंचूर कक्षातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संशयित वाटणाऱ्या वीज ग्राहकांच्या घरी छापे टाकले. १८ जणांनी ३६ हजार वीज युनिटची चोरी केली आहे. त्यांना दहा लाखांचा दंड आकारला. त्यापैकी सुमारे पावणेसहा लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला.

मीटरमध्ये फेरफार करणे, आकडा टाकून शेगडी वापरणे, अशा विविध क्लृप्त्या करून ग्राहकांनी वीजचोरी केल्याचे उघड झाले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

चांदवड येथील कार्यकारी अभियंता केशव काळूमाळी, उपअभियंता प्रवीण सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक अभियंता किरण काकड यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली.

"विंचूर उपविभागात वीजचोरी पकडण्याचे सत्र सुरूच राहील. ग्राहकांनी नियमित वीजबिल भरावे व वीजचोरी करू नये, असे आवाहन ‘महावितरण’कडून करण्यात येत आहे. वीजचोरी केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जात असून, दंड न भरल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत." - किरण काकड, सहाय्यक अभियंता, विंचूर कक्ष