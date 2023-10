Nashik Crime : पोलिस, महापालिका प्रशासनाची कॅफे शॉपवर कारवाई

By

Nashik Crime : पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाने व अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस व महापालिका प्रशासनाने शहरातील कॅफे शॉपवर धडक कारवाई केली.

आठ कॅफे, आइस्क्रीम पार्लर, पिझ्झा शॉपची तपासणी करण्यात आली. यात एका कॅफेचालकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. (Action of police municipal administration on cafe shop malegaon nashik new)

दरम्यान. कॅफे, हॉटेल, लॉज, ढाबेचालकांना अवैध व्यवसायाबाबत पोलिसांकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत. या कारवाईमुळे शहरातील अवैध व्यवसायाला आळा बसू शकेल.

महापालिका व पोलिस प्रशासनाने प्रथमच अशा स्वरूपाची संयुक्त कारवाई केली. शहरातील कॅफे मॉम्स मॅजिक, सनी आइस्क्रीम, नेस कॅफे, बॅक बॅचेर्स, हॅफीनेस पिझ्झा ॲन्ड कॅफे हाउस, हंगर हब कॅफे ॲन्ड रेस्टो हब, रॉयल आइस्क्रीम पार्लर, फास्टफूड पॉइंट अशा शॉपची तपासणी केली. संबंधित ठिकाणी मिळून आलेल्या तरुण-तरुणींना अमलीपदार्थ वापराचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यात आले.

कॅफे शॉपच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. बांधकाम व अतिक्रमणाबाबत अनियमितता आढळून आलेल्या कॅफे शॉपचालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्या. दरम्यान मोची कॉर्नरजवळील नेस कॅफेच्या चालकाविरुद्ध कॅम्प पोलिसांनी कारवाई केली.

सदर कारवाईत महापालिकेचे सहाय्यक उपायुक्त सचिन महाले, पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेगर, राजेंद्र भोसले, देवेंद्र शिंदे, प्रकाश काळे, बळवंत बाविस्कर, हरीश डिंबर आदींनी सहभाग घेतला. अवैध व्यवसायासंदर्भात नागरिकांना काही माहिती असल्यास त्यांनी ती नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या हेल्पलाइन क्रमांक ६२६२ (२५) ६३६३ वर माहिती कळवावी.

माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस त्याचे नाव विचारण्यात येणार नाही. नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या अवैध व्यवसायाविरोधी कारवाईस नागरिकांनी हातभार लावावा, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक उमाप व अपर पोलिस अधीक्षक भारती यांनी केले आहे.