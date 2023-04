By

Nashik News : दुचाकीद्वारे कर्णकर्कश्‍श आवाज करत रस्त्यांवरून रुबाबात फिरणाऱ्या १६ दुचाकीस्वारांवर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला असून, नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. (Action taken against 16 bike riders for making hoarse noise Nashik News)

वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पराग जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली छाया देवरे, पोलीस उपनिरीक्षक श्री. भामरे, अंमलदार पठाण, भदाणे आदींच्या पथकाने ही कामगिरी केली. शहरात सध्या विशिष्ट कंपनीच्या दुचाकीवरून रूबाबात फिरताना कर्णकर्कश्‍श्‍य आवाज करण्याची जणू स्पर्धाच दुचाकीस्वारांमध्ये बघावयास मिळते.

विशेषत: सिडकोसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागात गल्ली-बोळांतून फिरताना हे तरूण हमखास दिसतात. याचा नाहक त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना होतो. विशेष म्हणजे, त्यांना हटकल्यास किंवा जाब विचारण्याचा प्रयत्न केल्यास हे तरूण अरेरावीवर येतात.

शहरातही विविध भागांत होणाऱ्या अशा प्रकारांमुळे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी प्रदूषणही होत असून, आबालवृद्धांना त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, गत काही वर्षांपासून शहरात या प्रकारच्या वाहनांची आणि दुचाकीचालकांच्या स्पर्धेची जणू क्रेझच आलेली आहे.

त्यातूनच काहींनी आपल्या दुचाकीच्या सायलेन्सरमध्ये विनापरवाना तांत्रिक बदल केलेले आहेत. फायरिंगचा कर्कश आवाज निर्माण करून फटाके फोडण्यासारखा आवाज त्यामुळे येतो. त्याचे दुष्परिणाम लहान मुले, गर्भवती महिला, वृद्धांवर होतो. अशा पार्श्‍वभूमीवर अंबड पोलिसांनी विनापरवाना तांत्रिक बदल केलेले सायलेन्सर असलेल्या १६ दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली.