Nashik Crime : तालुक्याच्या आदिवासी पट्ट्यात अनेक बोगस डॉक्टरचा सुळसुळाट असून पुरेशी आरोग्य व्यवस्था पोचत नसल्याने आदिवासींना नाईलाजाने त्यांच्याकडून उपचार करून घ्यावे लागतात हेही वास्तव आहे.

मात्र अधिकारींच्या दक्षतेने अशा बोगस डॉक्टरांवर कारवाई होऊ शकते हे सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल नरवाडे यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे.

कळवण पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागाच्या फिर्यादीनुसार दळवट येथे अभोणा पोलिसांनी कारवाई करीत बोगस डॉक्टरचा भांडाफोड केला आहे. विकी शालिंदर जाधव (रा. लखमापूर, ता. सटाणा) असे त्याचे नाव असून त्याला अटक केली आहे.

तालुक्यात आदिवासी दुर्गम भागातील बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन कारवाई करावी अशी मागणी आदिवासी जनतेतून पुढे येत आहे. (Action taken against bogus doctor in Dalwat vigilance of Assistant Collector Vishal Narwade saved lives of tribals Crime)

कळवण हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. येथील आदिवासी समाजाची जुनी पिढी बहुतांशी अडाणी पिढी आहे. स्व. आदिवासी विकास मंत्री ए. टी. पवार यांनी या तालुक्यात शासकीय आश्रमशाळांचे जाळे विणले आहे.

त्यामुळे त्यांची पुढची पिढी सुशिक्षित होत आहे. असे असताना दळवट गावात बसस्थानकासमोरील गाळ्यांमध्ये विकी शालिंदर जाधवने अनेक दिवसांपासून दवाखाना थाटला आहे.

काल (ता.२४) प्रांत तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल नरवाडे दळवट गावाच्या पाहणी करण्यासाठी गेले असता ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार येथे बोगस डॉक्टर असल्याचे समजले.

त्यांनी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नीलेश पाटील, अभोण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक नितीन शिंदे, दळवट प्राथमिक अयोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारींच्या निदर्शनास आणून दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानुसार चौकशी केली असता जाधव याच्याकडे ३१ हजार ६२१ रुपये किमतीचे वैद्यकीय व्यवसायासाठी लागणारे साहित्य व ऍलोपथी औषधे आढळून आली.

दळवट प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी भास्कर मन्साराम गवळी यांच्या फिर्यादीनुसार वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम १९६१ चे कलम ३, ३३ (अ ) प्रमाणे अभोणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल आहे. सहाय्यक निरीक्षक शिंदे तपास करीत आहेत.

नरवाडेंना दिसले, इतरांना का नाही?

कळवण तालुक्यातील आदिवासी दुर्गम भागात अनेक वर्षांपासून बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट आहे. अनेक डॉक्टरांनी गाव पुढाऱ्यांना हाताशी धरून दवाखाने थाटले आहेत. ते राजरोसपणे सुरु आहेत.

याकडे तालुका आरोग्यग्य विभागाचे कायमच दुर्लक्ष झाले आहे. यापुढे तरी या बोगस डॉक्टरांचा बंदोस्त होऊन आदिवासींच्या आरोग्याशी व जीवनाशी खेळाचा प्रकार थांबेल का असा सवाल आदिवासी बांधवानी केला आहे.