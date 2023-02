Nashik News: अपघातांवर नियंत्रणासाठी घोटीसह जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कारवाई; बेशिस्त वाहनचालकांचे धाबे दणाणले!

मुंढेगाव (जि. नाशिक) : जिल्ह्यातील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक ग्रामीण जिल्हा वाहतूक पोलिसांकडून बेशिस्त वाहन चालकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील बेशिस्त वाहनचालकांचे धाबे दणाणले आहे. (Action taken at various places in district including Ghoti to control accidents Unruly drivers shocked Nashik News)

नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून जिल्ह्यातील विविध भागांचा तपशीलवार आढावा घेत आहेत. यात प्रामुख्याने जिल्ह्यातील वाढत्या अपघातांची माहिती घेतल्यानंतर पोलिस अधीक्षकांनी अपघात रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना राबविण्याचे आदेश ग्रामीण वाहतूक शाखेला दिले आहेत.

त्याचप्रमाणे, जिल्ह्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बेशिस्त वाहन चालकांविरोधात थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचेही आदेश बजावले होते.

त्यानुसार नाशिक ग्रामीण वाहतूक पोलिस शाखेचे पोलिस निरीक्षक देवीदास ढुमणे यांच्या नेतृत्वाखाली वाहतूक शाखेने जिल्हाभर बेशिस्त वाहन चालकांविरोधात दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बेशिस्त वाहनचालकांचे धाबे दणाणले आहे.

घोटी शहाराजवळ ग्रामीण जिल्हा वाहतूक शाखेने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, तसेच हेल्मेट, सीट बेल्ट, लायसन्स जवळ न बाळगल्या प्रकरणी १७६ बेशिस्त वाहन चालकांविरोधात दंडाची कारवाई करीत चार हजार तीनशे रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक कैलास देशमुख, पोलीस हवालदार सागर सौदागर, सहाय्यक निरीक्षक सुनिल शिंदे, मनोज पवार, चालक प्रकाश सगळे यांनी ही कारवाई केली.

