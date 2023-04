Sakal Special : नाशिकच्या कलाकारांची पुरस्कारांवर मोहोर!

Nashik News : धार्मिक शहर म्हणून ओळख असलेल्या नाशिक शहरातील कलाकारांनी नाट्यक्षेत्रासह मराठी व हिंदी चित्रपटांमध्येही दर्जेदार कामगिरी करत नामांकित पुरस्कारांना गवसणी घातली. (Actors from city have bagged prestigious awards for their quality performance in Marathi and Hindi films along with theater nashik news)

वृत्तवाहिन्यांवरील मालिकांमध्ये मुख्य भूमिका साकारत नाशिकचा नावलौकिक वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित म्हणजे त्यांना विविध पुरस्कारांनी यंदा गौरविण्यात आले. नाशिकच्या कलाकारांनी कुठल्या पुरस्कारांवर आपली मोहोर उमटवली याची विशेष माहिती 'सकाळ'च्या वाचकांसाठी..

अनिता दाते : मराठी फिल्म फेअर पुरस्कारांमध्ये नाशिकची अभिनेत्री अनिता दाते केळकर हिला सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीसाठी 'मी वसंतराव' या चित्रपटासाठी पुरस्कार प्राप्त झाला. अनिता दाते केळकर हिने अनेक मराठी, हिंदी चित्रपटांसह मालिकांमध्ये दर्जेदार अभिनय साकारला आहे. सध्या त्यांचा 'वाळवी' हा सिनेमा सर्वत्र गाजत आहे. झी मराठीवरील मालिकेत ती मुख्य अभिनेत्री म्हणून काम करत आहे. अनिता दातेला झी चित्र गौरव सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री हा पुरस्कार मिळाला आहे.

प्राजक्त देशमुख : नाशिकचे लेखक व दिग्दर्शक प्राजक्त देशमुख यांना गोदावरी सिनेमासाठी लेखन विभागात मराठी फिल्म फेअर पुरस्कार प्राप्त झाला. गोदावरी या सिनेमाचे लेखन प्राजक्त देशमुख यांनी केले असून या सिनेमाला देश-विदेशामध्ये अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहे. त्यांनी लिहिलेले संगीत देवबाभळी नाटक अजूनही रंगभूमीवर धुमाकूळ घालत आहे.

सायली संजीव : या अभिनेत्रीला 'गोष्ट एका पैठण'ची या मराठी सिनेमासाठी फिल्म फेअरचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री हा पुरस्कार मिळाला आहे. गोष्ट एका पैठणीची या सिनेमाला ६८ व्या नॅशनल फिल्म अवॉर्ड मिळाला. त्यांनी अनेक मराठी सिनेमा व मालिकांमध्ये काम केलेले आहे. त्यांचा उर्मी हा सिनेमा लवकरच प्रदर्शित होत आहे.

लेखक दत्ता पाटील

नाशिकचे लेखक दत्ता पाटील यांना 'तो राजहंस एक' या नाटकासाठी झी गौरवचा सर्वोत्कृष्ट लेखक हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. या नाटकाचे सध्या सर्वत्र कौतुक होत असून हिंदी चित्रपट सृष्टीतील अभिनेते मनोज जोशी व मराठीतील सुप्रसिद्ध लेखक महेश एलकुंचवार यांनीही कौतुक केले आहे.

या नाटकाचे लेखक दत्ता पाटील यांनी केला असून त्याचे दिग्दर्शन सचिन शिंदे यांनी केले आहे. दत्ता पाटील यांनी या अगोदर अनेक गाजलेल्या नाटकांचे व मराठी सिनेमांचे लेखन केलेले आहे. देवमाणूस व तो राजहंस एक या नाटकांना अनेक नामांकने प्राप्त झाले आहेत.