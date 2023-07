By

Nashik News : राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्यभरातील गावागावातील राजकीय पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांवर होत आहे. त्यामुळे गाव-गावातील, शहरा-शहरातील शांतता व कायदा- सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांवर अतिरिक्त ताण वाढला आहे.

राजकीय अवस्थेतून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी नाशिक शहर व जिल्ह्यात पोलिसांकडून बारकाईने नजर ठेवली जात आहे. (Additional stress due to political upheaval Police watch closely to maintain law and order Nashik News)

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात राजकीय परिस्थिती अस्थिर आहे. बदलते राजकारण आणि राजकीय परिस्थितीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होताना दिसत आहे.

प्रारंभी शिवसेनेतील फूट आणि अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फूट, यामुळे शहर व ग्रामीण भागात राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते दुभंगले गेले आहेत.

राजकीय नेत्यांनी निवडलेल्या मार्गांवरून कार्यकर्त्यांचीही ससेहोलपट होत असताना त्यातून वादाचे वा वर्चस्ववादाच्या समस्या निर्माण होऊन त्यातून अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्या दृष्टिकोनातून नाशिक शहर आणि ग्रामीण भागात शांतता नांदावी, कोणत्याही घटनेतून शहर - जिल्ह्यातून कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी शहर आणि जिल्हा पोलीसांवर अतिरिक्त ताण वाढला आहे.

त्यातच, शहर- जिल्ह्यात घडलेल्या नित्याच्या गुन्हेगारी घटनांना सामोरे जाताना पोलिस यंत्रणेला शहर- जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठीचेही प्रयत्न कसोशीने पार पाडावे लागत आहेत.

यासाठी शहर- जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांसह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची होऊ नये यासाठी पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाकडून करडी नजरही ठेवली जात आहे. पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांच्या गुप्त बैठकांचेही सत्र सुरू आहे.

त्यावरही पोलिसांच्या गोपनीय विभागाकडून नजर ठेवली जात आहे. येत्या काळात राजकीय नेत्यांप्रमाणेच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्येही आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यातूनही वाद उद्भवण्याची शक्यता असल्याने अशावेळी शहरात शांतता राहावी यासाठी पोलिसांकडून दक्षता बाळगताना संबंधितांवर लक्ष ठेवले जात आहे.

एकूणच, प्राप्त परिस्थितीमध्ये शहर-जिल्ह्यातील गुन्हेगारी, गुन्ह्यांची उकल, सराईतांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासह राजकीय अस्थिरतेमुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत चोख बंदोबस्त ठेवून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचा अतिरिक्त ताण शहर-जिल्हा पोलिसांवर आलेला आहे.