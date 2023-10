By

Navratrotsav 2023 : ‘या देवी सर्वभुतेषू शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:...’चा पुरोहितांचा मंत्रघोष व ‘अंबे माता की जय’, ‘सप्तश्रृंगी माते की जय’च्या जयघोषाने दुमदुमलेल्या सप्तशृंगगडावर मांगल्य, चैतन्य व उत्साहाचे प्रतीक असलेल्या नवरात्रीपर्वाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरवात झाली.

श्री भगवतीच्या मंदिर गाभाऱ्यात नव्यानेच केलेली चांदीच्या नक्षीकामाची सजावट व आकर्षक मखरीतील आदिशक्तीचे तेजोमय, प्रफुल्लित, विलोभनीय मूळरूपाच्या दर्शनाने भाविक अक्षरश: भारावून गेले. दरम्यान, नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी लाखावर भाविक नतमस्तक झाले. (Adimaya Saptashringi Mata Navratri festival starts at fort with shouts of devotees nashik)

घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येला शनिवारी (ता. १४) घटस्थापनेसाठी हजारो भाविकांबरोबरच पोलिसांचा लवाजमा, इतर प्रशासकीय यंत्रणा गडावर दाखल झाली होती.

रविवारी (ता. १५) सकाळी साडेसहाला सप्तशृंगी निवासिनी देवी न्यासाच्या कार्यालयात पुरोहितांना पूजेची वर्णी दक्षिणा देण्यात आली.

आदिमायेचे नव्याने बनविलेले सोन्याचा मुकुट, कमरपट्टा, पाऊले, सोन्याचे पुतळ्याचे गाठले, सोन्याचे मंगळसूत्र, वज्रटीक, कर्णफुले, नथ, नेकलेस, चांदीचा हार, चांदीचा कमरपट्टा, चांदीचे राजदंड आदी आभुषणांची विश्वस्त संस्थेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बाळासाहेब वाघ यांच्या हस्ते ट्रस्टच्या कार्यालयात विधीवत पूजा करण्यात आली.

नंतर आभुषणांची ढोल- ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. सकाळी नऊला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी यांच्या हस्ते सपत्नीक आदिमायेची पंचामृत महापूजा व अभिषेक करण्यात आला.

त्यानंतर देवीला लाल रंगाचे महावस्त्र नेसवून वाजतगाजत आणलेली आभूषणे परिधान करीत साजशृंगार करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी संकल्प आरती केली.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी व पोलिस अधीक्षक उमाप यांच्या हस्ते श्री भगवती मंदिरात घटस्थापना करण्यात आली.

श्री सप्तश्रृंग निवासिनी देवी ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बाळासाहेब वाघ, विश्वस्त तथा तहसीलदार रोहिदास वारुळे, विश्वस्त ललित निकम, दीपक पाटोदकर, मनज्योत पाटील, डॉ. प्रशांत देवरे, भूषणराज तळकेर, व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, ग्रामपंचायत सदस्य राजेश गवळी, संदीप बेनके आदींसह विश्वस्त संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

भाविकांना दोन वेळ मोफत अन्नदान

शनिवार व रविवारच्या सुटीची संधी साधत गडावर ५० हजारांवर भाविक दाखल झाले होते. त्यात बहुतांश मशाली प्रज्वलित करण्यासाठी आलेल्या भाविकांचा समावेश होता.

शनिवारी खासगी वाहनांना गडावर प्रवेश असल्याने रात्री गडावर वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होऊन चार ते पाच तास भाविक वाहनांमध्ये अडकून पडले होते. रविवारी पहिल्या माळेस लाखावर भाविकांनी भगवतीचे दर्शन घेतले.

उपस्थित भाविकांपैकी १० ते १२ हजार भाविकांनी प्रसादालयात मोफत महाप्रसादाचा लाभ घेतला. यात्रोत्सवादरम्यान दोन वेळचे मोफत अन्नदान (महाप्रसाद) सुविधा सुरू आहे.

नवरात्रोत्सवात यात्रा यशस्वीतेसाठी न्यासाची विश्वस्त व्यवस्था व व्यवस्थापनासह सर्व विभागप्रमुख व कर्मचारी वर्ग, ग्रामपंचायत पदाधिकारी तसेच प्रशासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग प्रयत्नशील आहेत, अशी माहिती विश्वस्त संस्थेतर्फे देण्यात आली.

मंदिर २४ तास दर्शनासाठी खुले

भक्तांच्या सेवा-सुविधेसाठी २४ तास मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले आहे. सप्तशृंगगड परिसरात भाविकांची कुठल्याही पद्धतीने गैरसोय व चुकामूक होऊ नये, त्या दृष्टीने उद्‌बोधन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

२५६ सीसीटीव्ही कार्यरत असून, एकूण १७० सुरक्षारक्षक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रक्रियेतील स्वयंसेवक तसेच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे ४० व तीन बंदूकधारी सुरक्षारक्षक, महाराष्ट्र राज्य पोलिस, राज्य गृहरक्षक दल, कर्मचारी व अधिकारी वर्ग लक्ष ठेवून आहेत.

ऐनवेळेस उद्‌भवणाऱ्या आपत्तीसाठी २४ तास अग्निशामक दल बंब सुविधा व प्रथमोपचार केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे.

गडावर खासगी वाहतूक बंद

न्यासातर्फे सर्व भाविकांसाठी अल्पदरात निवास व्यवस्था असून, न्यासाच्या परिसरात सर्वत्र वीज कंपनी व न्यासाचे एकूण पाच जनित्रे अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. रविवार सकाळपासून गडावर खासगी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.

भाविकांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस नांदुरी येथून ने-आण करणार आहेत. सप्तशृंगगडापासून एक किलोमीटरवर तात्पुरते बसस्थानक उभारण्यात आले. नांदुरी येथून गडावर जाण्यासाठी १०० बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

नाशिक येथून थेट सप्तश्रृंगगडावर जाण्यासाठी ६० बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पहिल्या ते चौथ्या माळेपर्यंत १०० बस, त्यानंतर १५० बस, तर सातव्या माळेपासून २२५ बस याप्रमाणे बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे.