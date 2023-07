Nashik News: आदित्य ठाकरेंचा वाहून गेलेला लोखंडी पूल श्रमदानातून पुन्हा ओहोळवर!

Nashik News : सावरपाडाच्या (ता. त्र्यंबकेश्‍वर) आदिवासी महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी लाकडी बल्ल्यावरुन तास नदी ओलांडत जावे लागत होते. त्यावर उपाय म्हणून तत्कालिन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरेंनी लोखंडी पूलाची व्यवस्था केली होती.

हा पूल नदीच्या पहिल्या पुरात वाहून गेला. नदीतील पाणी कमी झाल्यावर हा वाहून गेलेला पूल स्थानिकांच्या नजरेस आला. हा पूल श्रमदानातून बेझा वांगणाचा डोह (ओहोळ) इथे बसवण्यात आला आहे. (Aditya Thackerays washed away iron bridge repaired back on water through Shramdan at ohol Nashik News)

ओहोळवर ‘तो' पूल बसवण्यात आल्याने महिलांसह विद्यार्थ्यांची कसरत थांबली आहे. दरम्यान, पूल वाहून गेल्याचे वृत्त ‘सकाळ'मधून प्रसिद्ध होताच, त्याची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली.

श्री. शिंदे यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी मंगेश चिवटे यांना प्रत्यक्ष पाड्यावर पाठवले. चार दिवसांमध्ये सावरपाड्याच्या आदिवासी महिलांसाठी तास नदीवर नवीन लोखंडी पूल बसवण्यात आला.

पाड्यावरील चाळीस ग्रामस्थांनी नदीत सापडलेला पूल दीड किलोमीटर खांद्यावरुन आणला. अनुभवाच्या जोरावर आदिवासींनी अभियांत्रिकीचे काम केले. दगडांच्या रचनेत नदीत सापडलेला पूल बसवण्यात आला आहे.

इथल्या आदिवासी बांधवांसाठी आठ कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातून दोन पूल उभारण्यात येणार होते. ही कामे लवकर व्हावीत, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. सध्यस्थितीत ‘रस्सा ना झाला, ना वीज पोचली' अशी स्थिती आहे.

"माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आम्हाला मोठी मदत केली. एक लोखंडी पूल दिला. ते स्वतः इथे आले आणि आमच्या समस्या जाणून घेतल्या. विकास कामे मंजूर केली. नदीला आलेल्या मोठ्या पुरामुळे पूल वाहून गेला. तो पूल आम्हाला मिळाला. त्या पुलाचा पुन्हा योग्य उपयोग करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला." - अंबादास गांगोडे (शेतकरी)

"मागीलवर्षी पूल वाहून गेल्याने आमचा प्रवास पुन्हा बल्लीवरून सुरु झाला होता. नदी पात्रात वाहून गेलेला पूल सापडला. त्याचा योग्य उपयोग आम्ही केला आहे." - अमृत राऊत (ग्रामस्थ)

"ओहोळमध्ये मोठ्याप्रमाणावर पाणी येत असल्याने गावाकडे जाण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. आम्ही गावाने श्रमदान करून हा पूल उभारला आहे. आता पाड्यावर जाण्यासाठी मदत होणार आहे." - नामदेव गांगोडे (शेतकरी)