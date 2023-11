Nashik News: तूट भरण्यासाठी पाणीपट्टीत तिप्पट करवाढ; मलजल उपभोक्ता शुल्क आकारणार

Nashik News : पाच वर्षांपूर्वी नाशिककरांवर घरपट्टी दरात अवाजवी वाढ करून दणका देणाऱ्या प्रशासनाने आता पाणीपट्टीतील तूट भरून काढण्यासाठी तब्बल तीनपट करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून महासभेवर प्रस्ताव सादर केला आहे.

स्वच्छतेचा खर्च वसुल करण्यासाठी उपयोगिता शुल्क आकारण्याची तयारी होत असताना आता त्या जोडीला मलजल उपभोक्ता करदेखील आकारला जाणार असून, दोन्ही प्रकारच्या करवाढीचे प्रस्ताव स्थायी समितीवर सादर करण्यात आले आहे. (administration has decided to increase water tax by three times nashik news)

२०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या हट्टापायी नाशिककरांना कराच्या खाईत ढकलले. करवाढीला नाशिककरांचा विरोध नव्हता परंतु अवाजवी करवाढ अमान्य होती. त्यामुळे नगरसेवकांवर मोठा दबाव होता. त्यातून महासभेत विरोध करण्यात आला. परंतु त्यानंतरही मुंढे यांनी करवाढ लादली. त्याविरोधात न्यायालयात दावा सुरू आहे.

मुंढे यांच्या करवाढीचा विसर पडतं नाही. तोच विद्यमान आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी करवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यात पाणीपट्टीत तीनपट करवाढीचा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात या वर्षी ६६ कोटी ५४ लाख रुपयांची तूट असल्याचा दावा करताना त्याआधारे करवाढीचा प्रस्ताव आहे.

गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रतिदिन ५४८ दशलक्ष लिटर पाणी उचलले जाते. शुद्धीकरणानंतर ४३८ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. यातील २९७ दशलक्ष लिटर पाण्याचेच बिलिंग होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठ्यावर वार्षिक १३० कोटी रुपयांचा खर्च होतो परंतु पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ६४ कोटी रुपये प्राप्त होतात.

पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातून महापालिकेला ६६.५४ कोटी रुपयांचा वार्षिक तोटा होत असल्याने तूट भरून काढण्यासाठी स्थायी समितीच्या पटलावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेचच एक डिसेंबर २०२३ पासून नवीन दरवाढीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

चार वर्षांसाठी दरवाढ

प्रशासनाकडून प्रस्तावित केलेली दरवाढ चार वर्षांसाठी म्हणजे २०२७ पर्यंत राहणार आहे. सध्या घरगुती नळजोडणीधारकांसाठी दर हजार लिटर पाण्यासाठी पाच रुपये दर आकारले जातात. १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी पाणीपट्टीचे दर ११ रुपये, २०२४-२५ करिता १२ रुपये, २०२५-२६ करिता १३ रुपये, तर २०२६-२७ करिता दर हजार लिटरसाठी १४ रुपये दरवाढ प्रस्तावित आहे. बिगर घरगुती पाणी वापरासाठी सद्यःस्थितीत दर हजार लिटरसाठी सध्या २२ रुपये दर आहेत.

आता २९ ते ३५ रुपये दर आकारले जातील. व्यावसायिक पाणीवापरासाठी २७ रुपये प्रतिहजार लिटर दर आकारले जातात. नवीन प्रस्तावात ३४ ते ४० रुपये आकारले जाणार आहेत. पाणीपट्टीत तिप्पट दरवाढ प्रस्तावित करताना महसुलात दुप्पट वाढ होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. चालु आर्थिक वर्षात ७५ कोटी रुपयांचा महसुल अपेक्षित आहे. दरवाढींतर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १४५ कोटी रुपयांचा महसुल प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे.

मलनिस्सारण व्यवस्थेचाही भार

मलनिस्सारण व्यवस्थेवर होणारा खर्च वसुल करण्यासाठी मलजल उपभोक्ता शुल्क आकारले जाणार आहे. यात प्रतिवर्षी दर हजार लिटरमागे ५० पैशांची वाढ केली जाणार आहे. सध्या प्रतिहजार लिटर सांडपाण्यावर २.७७ रुपये खर्च येतो.

खर्च भरून काढण्यासाठी ‘मलजल उपभोक्ता शुल्क’ नावाने नवीन कर आकारला जाणार आहे. २०२३-२४ या वर्षाकरिता ३ रुपये प्रतिहजार लिटर, २०२४-२५ करिता ३.५० रुपये, २०२५-२६ करिता ४ रुपये, तर २०२६-२७ करिता ४.५० रुपये शुल्क लावले जाणार आहे.