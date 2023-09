Nashik News : सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांत येणाऱ्या बाबूशाहीचा अनुभव फारसा चांगला नसतो. त्यामुळे ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ या अर्थाची म्हण रूढ झाली आहे.

शासकीय कार्यालयांत सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी फरपट रोखण्यासाठी राज्य शासनाने गतिमान प्रशासनाच्या माध्यमातून नागरिकांना चांगल्या दर्जाची सेवा देण्यासाठी सेवा महिना साजरा होईल. राज्यात १६ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा महिना राबविण्यात येणार आहे. (Administration will be dynamic during Seva month Special campaign till October 16 in state Nashik News)

‘सेवा महिना’ अंतर्गत विशेष मोहीम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डीबीटी पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रीव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहीम स्वरूपात निपटारा करण्यात येईल.

यात तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळजोडणी देणे,

मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणीपत्र देणे, प्रलंबित घरगुती वीजजोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर वीज जोडणीत नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे,

अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्कपट्टे मंजूर करणे (अपील वगळून), नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधारकार्ड सुविधा, पॅनकार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी,

जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किटवाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण,

ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यात समावेश करण्यात आला आहे.

सेवा महिन्यात सर्व शासकीय विभागांकडील सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवांविषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेत निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.