सटाणा : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सन्मान ज्यांना ठेवता आला नाही त्या सरकारला राज्याच्या सत्तेवर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही.

राज्यात परिवर्तनाची लाट असून महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीत २०० पेक्षा अधिक जागांवर विजयी होऊन राज्यात पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून दिसतील असा आशावाद शिवसेनेचे उपनेते अद्वय आबा हिरे यांनी आज येथे व्यक्त केला. (Advay Hire statement at houdya charcha shinde government no right to stay in power Nashik Political News)

बसस्थानाक आवारात शिवसेनेच्यावतीने आयोजित ‘होऊ द्या चर्चा’ या उपक्रमाचे आयोजन शिवसेना सटाणा शहर व तालुकातर्फे करण्यात आले होते. यावेळी शिवसेना उपनेते अद्वय हिरे बोलत होते.

व्यासपीठावर संपर्क प्रमुख विकास गिते, उपजिल्हाप्रमुख लालचंद सोनवणे, गजेंद्र चव्हाण, तालुकाप्रमुख डॉ. प्रशांत सोनवणे, माजी नगरसेवक अरविंद सोनवणे, मुन्ना सोनवणे, शहरप्रमुख रवींद्र सोनवणे, शरद शेवाळे, राजनसिंह चौधरी आदी उपस्थित होते.

श्री. हिरे म्हणाले, भारतात लोकशाही जिवंत नाही, लोकशाही टिकवायची असेल तर आपल्याला इंडिया आघाडीच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहावे लागेल.

केंद्र व राज्यातील सर्व्हे हा सत्ताधारी भाजपा सरकारच्या विरोधात आहे. यामुळे आपण एकजुटीने हेवेदावे व गटतट विसरल्यास परिवर्तनाची नांदी ठरणार आहे.

यावेळी गजेंद्र चव्हाण, लालचंद सोनवणे, डांगसौदाणे सरपंच रवींद्र सोनवणे यांनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमास माजी जि.प.सदस्य संजय निकम, सौरभ सोनवणे, विक्रांत पाटील, दिलीप शेवाळे, युनूस मुल्ला, लक्ष्मण सोनवणे, मोसीम शहा, नंदू सोनवणे, मंगलसिंग जोहरी, मनोहर पाटील, चंद्रकांत कोर, पप्पू शेवाळे, पंकज ठाकूर, धीरज बिरारी, भावसा नांद्रे, मोंटी वाघ, राजेंद्र चौरे, कैलास खैरनार, बाळासाहेब अहिरे, श्रावण देशमुख, सुनील गायकवाड, संदीप सोनवणे, राहुल कापडणीस, चिराग अहिरे, अमोल पगार आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मराठा समाजाची दिशाभूल

राज्यातील मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे देवेंद्र फडणवीस हे मराठा समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा गंभीर आरोप अद्वय हिरे यांनी याप्रसंगी केला.