Nashik News: अंदाजपत्रकात यंदा प्रथमच अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला!

नाशिक : मार्चअखेर प्रशासनाला २०२३ व २४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करावयाचे आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथमच शहरातील अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने कुठल्या योजना प्राधान्याने राबवायच्या याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

मागील वर्षे मार्च महिन्यात महापालिकेच्या पंचवार्षिक योजनेची मुदत संपुष्टात आली. मात्र ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण व महापालिकेच्या सदस्य संख्येवरून उच्च न्यायालयात दावा दाखल असल्याने अद्यापपर्यंत निवडणुका होत नाही.

त्यामुळे गेल्या दहा महिन्यांपासून नाशिक महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू आहे. फेब्रुवारी महिन्यात नाशिक महापालिकेला स्थायी समिती समोर वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. यंदा पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने विलंबाने अंदाजपत्रक सादर होईल.

अंदाजपत्रक सादर करताना उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच अनुषंगाने अनधिकृत नळजोडणी, अनधिकृत बाल्कनीचा व सामासिक अंतराचा वापर आदींची पाहणी करून त्यावर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रजासत्ताक दिनापासून शोधमोहीम सुरू होईल.

अंदाजपत्रक कुठल्या बाबींचा समावेश असावा, यासाठी नागरिकांचादेखील सल्ला महत्त्वाचा असतो. त्याअनुषंगाने शहरातील अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करून अंदाजपत्रकात कुठल्या बाबींचा समावेश करता येईल. याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली.

माहिती- तंत्रज्ञान योजनांवर खर्च

महापालिकेच्या पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्न वाढीच्या योजनांबरोबरच बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मिळकती विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. मागील अंदाजपत्रकात सत्ताधारी भाजपने १२ मिळकतींचा विकास करून त्यातून जवळपास दोनशे कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त करण्याचा अंदाज बांधला होता.

परंतु, व्यवहार्य नसल्याने प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. आता पुन्हा नव्याने प्रस्तावाची चाचपणी होईल. त्याचबरोबर महापालिकेचा स्मार्टसिटी कंपनीकडे निधी शिल्लक आहे, तो निधी परत मागविता माहिती व तंत्रज्ञान संदर्भातील योजनांवर खर्च केले जाणार आहे.

माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित राज्य शासनाच्या आयटी विभागाकडून काम केले जाते. त्या विभागाकडे हा निधी महापालिकेचा हिस्सा म्हणून वर्ग केला जाणार आहे.

