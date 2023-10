अंतापूर : मुल्हेर (ता. बागलाण) येथील ऐतिहासिक किल्ल्यावर दुर्गदर्शन मोहीम व तोफगाडा वर्षपूर्ती सोहळा उत्साहात साजरा झाला.

वर्षभरापूर्वी मुल्हेर किल्ल्यावरील दरीत पडलेल्या इतिहासकालिन "रामप्रसाद" व "शिवप्रसाद" दोन तोफांना नवसंजीवनी देण्याचे काम सह्याद्री प्रतिष्ठानमार्फत करण्यात होते.

शेकडो दुर्ग सेवकांनी तब्बल १२ तासाच्या अथक परिश्रमानंतर दोन्ही तोफा गडावरील हजार वर्षांपूर्वीच्या भगवान सोमेश्वर यांच्या मंदिराजवळ विराजमान झाल्या.

लाकडी तोफ गाडे बनवून त्यावर तोफा ठेवण्यात आल्या असून भंडारा उधळून लहान तोफेची सलामी देण्यात आली होती. यासाठी एकूण दीड लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. (After 12 hours of efforts by Durgsevaks at Mulher Fort gun located near Someshwar Temple Nashik News)

यानिमित्त सह्याद्री प्रतिष्ठान, हिंदुस्थान कसमादे विभागातर्फे दुर्गदर्शन मोहिमचे आयोजन करण्यात आले आहे. मोहिमेत तोफ गाड्यांना झेंडूच्या फुल माळांनी सजवून पूजन करण्यात आले.

हर हर महादेव.. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.. घोषणा देऊन किल्ल्यावरील महंत श्री १०८ सुदामदास महाराज यांच्या उपस्थितीत सोमेश्वर मंदिरात अभिषेक करून छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी शपथ घेतली.

पुढच्या काळात मुल्हेर, साल्हेर किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी सह्याद्रीचे दुर्गसेवक सदैव कटिबद्ध राहतील. लवकरच किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी नियोजन सह्याद्री प्रतिष्ठानमार्फत करण्यात येणार असल्याचे दुर्गसेवकांनी सांगितले.

मोहिमेत कसमादे परिसरातील दुर्गसेवक संकेत कापडणीस, चेतन सोनवणे, रोहित भामरे, प्रवीण भामरे, गौरव शिंदे, रमाकांत भामरे, ऋषिकेश सावंत, पंकज धोंडगे, संदीप वाघ, शिव वाघ, सचिन अहिरे, अमित कापडणीस, जीवन कापडणीस, अक्षय पवार, नेपोलियन दादा, दुर्गसेविका भैरवी पाटील यांच्यासह परिसरातील शिवाजी जाधव, गणेश महाले, आनंदा पवार, सुनील पवार, लखन पवार, पिनू खैरनार, संजय खैरनार उपस्थित होते.

"सह्याद्री प्रतिष्ठान दुर्गसेवकांचे किल्ल्यावरील कार्य महान असून सदर तोफा किल्ल्यावर विराजमान केल्याने मुल्हेर किल्ल्याच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. पर्यटकांची दैनंदिन गर्दी वाढत आहे. पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारने गड किल्ल्यांचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी किल्ल्यांवरील ढासळलेले बुरुज, दरवाजे, मंदिरे, ऐतिहासिक वास्तू , पाण्याचे टाके यांची दुरुस्त केल्यास पुढील काळासाठी इतिहास टिकून राहण्यास मदत होणार आहे."

- शेखर दळवी, इतिहास प्रेमी, सटाणा.