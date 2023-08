Nashik News : नाशिक शिवारातून मखमलाबाद शिवाराला जोडणाऱ्या गोदावरी नदीवरील दोन वादग्रस्त पुलापैकी एका वादग्रस्त पुलाचे काम मुदत संपुष्टात आली असतानाही पुन्हा सुरू करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.

त्यासाठी साडेसात कोटी रुपयांची वाढीव रक्कम देण्याची तयारी सुद्धा महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केल्याने या उधळपट्टीच्या विरोधात नाशिककर यांनी एकत्र येण्याची गरज निर्माण असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. (after deadline work of bridge will be started Prepared to pay an additional amount of seven half crores Nashik News)

२०१८-१९ मध्ये गोदावरी नदीवर नाशिक शिवारातील जेहान सर्कलपासून नरसिंहनगर मार्गे मखमलाबाद शिवाराकडे जाणारा २० कोटी ८५ लाख रुपये खर्चाचा एक पूल, तर गंगापूर रोडवरील जुनी पंप स्टेशन ते मखमलाबाद यादरम्यान १४ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चाचा दुसरा पूल उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

वास्तविक दोन्ही पुलांची आवश्यकता नाही. मखमलाबाद शिवारातील जमिनींना अधिक भाव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने पूल तयार केले जात असल्याचा आरोप त्या वेळी करण्यात आला होता.

२० कोटी ८५ लाख रुपयांचा जेहान सर्कल येथील पुलाच्या कामाला मंजुरी देताना १०.९९ टक्के कमी दराने निविदा भरण्यात आली. त्यामुळे १७ कोटी ९४ लाख रुपयांमध्येच पूल तयार करणाऱ्या ठेकेदाराला काम देण्यात आले.

पूल तयार करताना जवळपास साडेतीन कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा करण्यात आला. पुलाचे काम सुरू असताना स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला.

मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार प्रा देवयानी फरांदे यांनी ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ अहवालानुसार पुलामुळे नदीच्या पूर पातळीत वाढ होईल, असा दावादेखील केला.

पुलांच्या कामासंदर्भात राज्य शासनाकडे तक्रार केल्यानंतर पुलाच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली, तर पंपिंग स्टेशन येथील पूल रद्द करण्यात आला.

जवळपास तीन वर्ष उलटल्यानंतर आता पुन्हा जेहान सर्कल येथील पुलाचे काम करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. यावर यापूर्वी पुलांना विरोध करणारे लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेता, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरेल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

संशयास्पद प्रस्ताव

जेहान सर्कल ते चांदसी यादरम्यान पूल तयार करण्यासाठी २४ जून २०२० ते २६ जून २०२२ अशी मुदत देण्यात आली होती. पुढे कोविडमुळे काम करता आले नाही, असे कारण देत एक वर्षाची मुदतवाढ संबंधित ठेकेदाराने पदरात पाडून घेतली.

जून महिन्यात वाढीव मुदत संपुष्टात आली. असे असताना संबंधित ठेकेदारावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. कारवाईऐवजी सात कोटी रुपयांचे अधिक काम देण्याचा संशयास्पद प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

"सदरच्या पुलाचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. त्यामुळे अर्धवट स्थितीत पुलाचे काम सोडता येणार नाही. आता वाढीव मोबदला दिला जात असला तरी दर हे जुनेच आहे. बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर व जीएसटीमध्ये झालेली वाढ गृहीत धरून नवीन वाढ देण्यात आली आहे." - शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका.