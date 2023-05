Samruddhi Highway : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा शिर्डी ते भरवीर हा दुसरा टप्पा येत्या दोन दिवसात खुला होणार आहे. या टप्प्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर आंदोलनाचे सावट निर्माण झाले आहे.

सरकारने समृद्धी बाधितांच्या अडचणींची सोडवणूक न केल्यामुळे सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. (agitation on inauguration of second phase of Samruddhi Highway by farmers warning nashik news)

हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग टप्पा क्रमांक दोन शिर्डी ते इगतपुरी तालुक्यातील भरवीर पर्यंत खुला होणार आहे. महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनावेळी देखील सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गावर येत सरकारचा निषेध नोंदवला होता.

समृद्धी महामार्गाची आखणी, भूसंपादन व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर उद्भवलेल्या विविध अडचणी संदर्भात शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर वारंवार निवेदने देऊन लक्ष वेधले होते.

वेळप्रसंगी आंदोलने देखील करण्यात आली. मात्र प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली होती असा आरोप सिन्नर तालुक्यातील सायाळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विजय शिंदे यांनी केला आहे.

एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत स्वतः डॉ. शिंदे यांनी तब्बल नऊ वेळा उपोषण केले होते. मात्र, प्रत्येक वेळी कधी लोकप्रतिनिधी, कधी तहसीलदार तर कधी रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची मनधरणी करत आंदोलनापासून परावृत्त केले होते.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात शासन दरबारी योग्य निर्णय होईल असे प्रत्येक वेळी सांगण्यात आले. परंतु अद्याप पर्यंत कोणताही सकारात्मक निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने झाला नसल्याचे डॉ. शिंदे यांचे म्हणणे आहे.

आपल्या मागण्यांची तड लागत नसल्याने समृद्धीच्या टप्पा क्रमांक दोनच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याबरोबरच या मार्गावरून धावणाऱ्या वाहनांना काळे झेंडे दाखवण्यात येतील. तसेच सरकारच्या विरोधात पुन्हा समृद्धी महामार्ग शेजारी उपोषण आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा डॉ. शिंदे यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

या आहेत मागण्या ...

समृद्धी महामार्ग लगत शेतकन्यांना ये-जा करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी १० फूट रुंदीचा वहिवाट रस्ता मिळावा, समृद्धी महामार्ग चे काम चालू असताना वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये तालुक्यातील दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या मृतांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समृद्धी प्रकल्पात उपलब्ध होणाऱ्या नोकरीमध्ये संधी देणे, अडवले गेलेले पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह सुरळीत करून शेतजमिनीचे होणारे नुकसान टाळणे, समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात आलेल्या स्थानिक रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून देणे.