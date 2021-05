शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम वाटप करा : कृषिमंत्री भुसे

मालेगाव (जि. नाशिक) : अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईची तसेच पिकविम्यासह विशेष अर्थसहाय्य योजनेच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात वितरित करण्यात आलेल्या रकमा आठवड्याभरात शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे आदेश कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिले. (Agriculture Minister Bhuse said that compensation should be given to the farmers)

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी तातडीने आर्थिक मदतीची गरज आहे. शासनामार्फत नुकसान भरपाईपोटी वितरित करण्यात आलेल्या रकमेवर कॅपिंग लावून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मदतीपासून वंचित ठेवल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ही बाब योग्य नसून पुढील आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना मदतीच्या रकमांचे वाटप करावे. जिल्हा बँकेच्या सर्व शाखाप्रमुखांनी लाभार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून त्यांना याबाबत अवगत करावे. कोरोनाच्या संकटात सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच बळीराजाही प्रभवित झाला आहे. जिल्हा बँकेसह सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणात पिककर्जाचे वाटप करावे. तालुक्यात किमान ७५ कोटींचे पीककर्ज वितरित करण्याच्या सूचना भुसे यांनी दिल्या.

खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने पीककर्ज वाटपाची आढावा बैठक येथील शासकीय विश्रामगृहावर झाली. या वेळी भुसे बोलत होते. बैठकीला उपमहापौर नीलेश आहेर, प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा, तहसीलदार चंद्रजित राजपूत, सहाय्यक निबंधक संगमेश्‍वर बदनाळे, जिल्हा बँकेचे प्रशासकीय व्यवस्थापक आरीफ, स्टेट बँकेचे व्यवस्थापक श्री.पांडे यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

