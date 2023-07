Ajit Pawar Latest News : शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 18 जुलैला पंतप्रधानांना भेटणार : अजित पवार

Ajit Pawar Latest News : शेतकरी आणि सामान्यांच्या प्रश्‍नांवर लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रयत्न केला जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १८ जुलैला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिली.

‘एनडीए’ची बैठक १८ जुलैला दिल्लीत होत आहे.

त्यासाठी मी आणि प्रफुल्ल पटेल जात आहोत. त्या वेळी नैसर्गिक संकटाच्या काळात केंद्र सरकारच्या समितीतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना विनंती केली जाईल, असे सांगून श्री. पवार म्हणाले, की १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात पाऊस होत आहे. (Ajit Pawar will meet PM modi on July 18 to help farmers nashik news)

जिथं पाऊस होतोय, त्याचे प्रमाण अधिक आहे. तापी नदीला भरपूर पाणी असून, हतनूर धरणाचे दरवाजे उघडले आहेत. मात्र, अजूनही राज्यातील धरणातील साठे समाधानकारक नाहीत. उजनीत उणे साठा आहे. कोयना, गोसी खुर्दमध्ये कमी साठा आहे. हवामानशास्त्र अभ्यासक येत्या चार ते पाच दिवसांत पाऊस होईल, असे म्हणताहेत.

पण, राज्यात पेरण्या खूप कमी झाल्या आहेत. काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसह सामान्यांना मदत करण्याची आमची जबाबदारी आहे.

वंदे भारत रेल्वेने सकाळी श्री. पवार यांचे आगमन झाले. नाशिक रोडहून शासकीय विश्रामगृहात आगमन झाल्यावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी मी रेल्वेने अगोदर आलो, असे श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासह चार ते पाच प्रकरणे दाखल आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगाने याद्या तयार करायला सांगितल्या आहेत. त्यामुळे याद्या झाल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे सांगून अजित पवार म्हणाले, की समान नागरी कायद्याचा मसुदा पाहिल्यावर त्यावर आम्ही आमची भूमिका मांडू. मसुदा देशाच्या भल्याचा असल्यास त्याचा विचार केला जाईल. अडचणी असतील, तर त्या चर्चेने सोडविण्यात येतील. कलम ३७० काढण्यात आले, ते चांगले झाले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नाशिकसाठीची अजित पवारांची भूमिका

० पश्‍चिमीकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविण्यासाठी वळण योजनांकरिता निधी उभा केला जाईल. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्यासह ‘जायकवाडी’साठी पाणी उपलब्ध होईल. शिवाय, नवीन धरणे होतील

० आदिवासी शेतकऱ्यांना कृषीनिविष्ठांची लिंकेज होत असल्यास त्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल

० टोमॅटो खरेदीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अमूक ठिकाणी विका, अशी बळजबरी होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल

० नाशिकच्या विमानसेवा, विकासाच्या अनुषंगाने भेदभाव होणार नाही. गुंतवणुकीसाठी सवलत दिली जाईल

० नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने करावा, अशी भूमिका असल्याने रेल्वे मंत्रालयात काम थांबले आहे.

० महाराष्ट्राने ‘महारेल’कडून काम करण्याचे ठरविले होते. रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रश्‍न मार्गी लावला जाईल

० नाशिकच्या जिल्हा नियोजनसंबंधी आमदारांचे म्हणणे आहे, ते पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून समजावून घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह २९ मंत्र्यांची बैठक होणार आहे. त्यावर मंत्र्यांचे म्हणणे ऐकून अडचणी सोडवू.

अजित पवार म्हणाले

० मंत्रिमंडळातील १४ खाती शिल्लक आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा आहे. त्यानुसार ते कार्यवाही करतील

० मुख्यमंत्री बैठक घेतील, त्या वेळी मी विश्‍वास देईन. शेवटी काम करतो, तो चुकतो. माझ्याविषयी काही तक्रार असेल आणि त्यात तथ्य असल्यास लक्ष घालेन. परत तक्रार राहणार नाही, याचा प्रयत्न करेन

० विरोधी पक्षनेता असताना अर्थ विभागाची माहिती मिळत नव्हती. म्हणून आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे म्हटले होते. आता पुरवण्या मागण्यांमध्ये त्यावर विचार होईल

० काकींच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी मी सिल्व्हर ओकमध्ये गेलो होतो. काकी, काका शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे होत्या. कुटुंबात आम्ही राजकारणाला महत्त्व देत नाही

० शरद पवार हे आमचे श्रद्धास्थान, प्रेरणास्थान आहेत; त्यांची प्रतिमा माझ्या दालनात लावण्यात आलेली आहे

० जिल्हा बँकांच्या अडचणीसंबंधी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून प्रसंगी कठोर निर्णय घेतले जातील आणि चुका दुरुस्त करून जिल्हा बँकांच्या मदतीविषयी विचार केला जाईल

० शरद पवार यांनी शिक्षणविषयक दिलेले पत्र मिळाले. मी माहिती घेतली. २०२१-२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आम्ही सरकारमध्ये होतो, त्या वेळची ती स्थिती आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक सातवर गेला आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीला प्राधान्य दिले जाईल

० विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कल्याणकारी योजना पोचविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी आवश्‍यक असल्यास त्याची पूर्तता केली जाईल

० मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या अनुषंगाने सुविधा देण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात तिथल्या छोट्या-मोठ्या उद्योगांचा विचार होईल

० विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाबद्दल अधिवेशनात विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घेतील

० राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सगळ्यांची आमदारकी कायम राहील. पक्ष अधिक बळकट करण्याबरोबर सर्वदूर पोचण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल