Ayodhya Ram Mandir : राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास, अयोध्यातर्फे नाशिक शहर समितीच्या वतीने शहरातील लाखो घरांमध्ये श्री रामलल्ला प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या मंगल अक्षता वितरीत केल्‍या आहेत.

तब्बल चार लाखांहून अधिक घरी श्री रामलल्ला प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या अक्षता देण्यात आल्या असून याद्वारे १६ लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत संपर्क साधण्यात आला असल्‍याची माहिती नाशिक शहर समितीने दिली आहे. (Akshata in Ayodhya reached more than 4 lakh houses nashik news)