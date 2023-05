Nashik Crime: खासगी व्यापाऱ्याकडे एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचा शिधा; 83 हजाराचा ऐवज जप्त

Nashik Crime : राज्यातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून अंगणवाडीतील चिमुकले, स्तनदा, गर्भवती माता यांना शिधा वाटप करण्यात येतो. राज्य शासन यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते.

आता या शिधा वाटपातही गैरव्यवहार आढळून आला आहे. चिमुकले व स्तनदा मातांसाठीचा असलेला हा घास काळ्या बाजारात विक्रीसाठी साठवणूक करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

सहाय्यक अधीक्षकांचे पथक व छावणी पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने सटाणा रोडवरील एका गोदामात खासगी व्यापाऱ्याकडे छापा टाकून सुमारे ८३ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. (Allotment of Integrated Child Development Project to private trader 83 thousand instead of seized Nashik Crime)

एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचा शिधा गायब करणारी मोठी टोळी कार्यरत असल्याचा संशय यामुळे निर्माण झाला आहे. सहाय्यक अधीक्षक तेगबीरसिंग संधू यांना याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी उपअधीक्षक प्रदीपकुमार जाधव, प्रशिक्षणार्थी उपअधीक्षक क्षिरसागर, पोलिस निरीक्षक ढोकणे, सहाय्यक निरीक्षक पाटील,

उपनिरीक्षक सुनील आहिरे, पोलिस नाईक मोरे, श्री. बागूल, दिनेश शेरावते, बेदाडे आदींनी सटाणा रस्त्यावरील मधुबन हॉटेल जवळील मंगलमूर्ती पॅकेजिंग शेजारी असलेल्या ललित पहाडे यांच्या मालकीच्या गोदामात छापा टाकला असता तेथे पवन सुरेश अग्रवाल (वय ३८, रा. मारवाडी गल्ली कॅम्प) हा उपस्थित होता.

पवनने गोदाम उघडले असता पांढरे रंगाच्या गोण्यांमध्ये पाकिटे आढळून आली. कारवाई करताना पुरवठा अधिकारी प्रशांत काथेपुरी, नायब तहसीलदार शरद निकम, केंद्रप्रमुख सुनंदा पवार आदी उपस्थित होते.

पोलिस पथकाला छाप्यात दाळ पाकिट, मिरची पावडर, मसाला, हळद पावडरचे पाकीट, चना व गहू असा सुमारे ८२ हजार ८९० रुपयांचा ऐवज मिळून आला. गोदामात अनेक रिकाम्या गोण्या होत्या. या सर्व पाकिटांवर महाराष्ट्र शासन महिला व बालविकास विभाग आयुक्तालय, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (नॉट फॉर सेल) असा मजकूर होता.

येथील बालविकास प्रकल्प अधिकारी नरेश अहिरराव (वय ५२, रा. कर्मवीरनगर, साक्री) यांच्या तक्रारीवरून ललित पहाडे यांच्या विरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.