Nashik ZP News: प्रशासकीय मान्यतेनंतरही रखडले कामांचे वाटप; मंजूर 27 कामांच्या मान्यता 4 महिन्यांपासून पडून

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिल्या नसल्याचे समोर आल्यावर आता चार महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता देऊनही जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ही कामे अद्याप काम वाटप समितीकडे प्रस्तावित केली नसल्याचे उघड झाले आहे. (Allotment of works stalled even after administrative approval nashik zp news)