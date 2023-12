Air Pollution Prevention: वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी आधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा : अमर दुर्गुळे

Air Pollution Prevention : औद्योगिक क्षेत्र हे जागतिक आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.

त्याचवेळी डिझेल जनरेटर (डीजी) संचांमुळे होणाऱ्या वायूप्रदूषणात वाढ झाल्याची चिंता बहुतांश उद्योगांना आहे. (Amar Durgule statement Modern technology should be used to prevent air pollution nashik news)