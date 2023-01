Nashik News: अंबडचे पोलीस निरीक्षक देशमुख यांची नियंत्रण कक्षात बदली; अपर पोलीस महासंचालक चौकशीसाठी नाशिकमध्ये

नाशिक : नागपूर येथे नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आ. नितेश राणे यांनी लक्षवेधीतून अंबड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांच्यासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, अपर पोलीस महासंचालक प्रवीण साळुंके हे नाशिकमध्ये दाखल झाले असून, सदरील चौकशी नि:पक्षपणे व्हावी या दृष्टिकोनातून देशमुख यांची पोलीस नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली आहे.

तर, पोलीस निरीक्षक नंदन बगाडे यांच्याकडे अंबड पोलिस ठाण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. (Ambad police inspector Deshmukh transferred to control room Additional Director General of Police in Nashik for enquiry Nashik News)

अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वाढती गुन्हेगारी आणि आर्थिक मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांच्याकडून होणारी वसुली, तसेच एका तक्रारीच्या प्रकरणात त्यांनी तक्रारदाराकडेच लाच मागितल्याची माहिती आमदार नितेश राणे यांनी नागपूर येथील अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीतून मांडली होती. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तात्काळ अपर पोलीस महासंचालकामार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार, अपर पोलीस महासंचालक प्रवीण साळुंके हे पोलीस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांच्या चौकशीसाठी नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. त्या पाश्‍र्वभूमीवर पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी देशमुख यांची बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी पोलीस नियंत्रण कक्षामध्ये बदली केली आहे. तर, अंबड पोलिस ठाण्याची जबाबदारी पोलीस निरीक्षक नंदन बगाडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्येही आनंद

देशमुख यांच्याविषयी नागरिकांमध्येच नव्हे तर पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांमध्येही रोष होता. मोजक्याच काही कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून, अन्य पोलीस कर्मचाऱ्यांची छळवणूक करणे, उर्मटपणे बोलणे यामुळे बहुतांशी कर्मचारी वैतागले होते.

काही कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर तक्रारीही केल्याचे समोर येते आहे. मात्र, बुधवारी सायंकाळी देशमुख यांच्या बदलीचे समजताच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला.

"अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत देशमुख यांच्याविरोधातील तक्रारींची चौकशी केली जाणार आहे. सदरील चौकशी नि:पक्षपणे होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे देशमुख यांची नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आलेली आहे. चौकशीनंतर काय निष्पन्न होईल, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल." - अंकुश शिंदे, पोलीस आयुक्त, नाशिक.

