Ambadas Danve : सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी लाख रुपये तात्काळ मदत करावी : दानवे

Ambadas Danve : निफाड तालुक्यासह जिल्ह्यात सलग चार दिवस अवकाळी पाऊस झाल्याने नुकसान झालेल्या द्राक्ष, कांदा, गहु यासह भाजीपाला पिकांचे तात्काळ सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना एकरी एक लाख रुपये मदत सरकारने करावी. (Ambadas Danve statement Govt should help the affected farmers with Rs 1 lakh immediately unseasonal rain damage survey nashik news)

सक्तीची कर्ज वसुली तात्काळ थांबवत शेतकऱ्यांना दिलासा देतांना, हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना या अस्मानी संकटातून वाचविण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालणार आहोत.

जो पर्यंत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत नाही तो पर्यंत सरकारला धारेवर धरणार असल्याची ग्वाही विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी दिली. चांदोरी येथे बाळासाहेब आहेर, संजय कोरडे यांच्या नुकसानग्रस्त द्राक्ष बागांची पाहणी करतांना ते बोलत होते.

यावेळी माजी आमदार अनिल कदम, तहसीलदार शरद घोरपडे, पंकज जाधव, गटविकास अधिकारी संदीप कराड, सरपंच विनायक खरात माजी सरपंच संदीप टर्ले, शिवसेना तालुका प्रमुख सुधीर कराड, खंडू बोडके यासह शेतकरी मोठया प्रमाणात उपस्थित होते.

पुढे दानवे म्हणाले की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना साडेतीनशे रूपये प्रति क्विंटल अनुदान देवून थट्टा केली आहे.राज्यात सर्वत्र अवकाळीने शेतकऱ्यावर अस्मानी संकट कोसळले आहे तरीही शिंदे सरकारला शेतकऱ्यांशी काहीही देणे घेणे नसून डिसेंबरमधे जाहीर केलेली मदत अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्याची टीका करत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी करत टीकास्त्र सोडले.

