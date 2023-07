Nashik Amit Thackeray : कायदा-सुव्यवस्थेविरोधात मनसे आक्रमक; नाशिकसंदर्भात अमित ठाकरे यांच्याकडून दखल

By

Nashik Amit Thackeray : राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी समृद्धी महामार्गावरील टोलनंतर आता नाशिक शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करताना मनसैनिकांना तातडीने लक्ष घालून नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या. (Amit Thackeray gave instructions about law and order in Nashik news)

त्याचबरोबर मुंबईतून नाशिककडे येताना महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे लागणारा पाच ते सहा तासांचा विलंब वेळ व आर्थिकदृष्ट्या नागरिकांना परवडणारा नसल्याचे नमूद करीत नाशिककरांच्या या संकटाकडेही लक्ष केंद्रीत केले आहे.

समृद्धी महामार्गावरून नाशिककडे शनिवारी आलेल्या मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांना टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी अडविण्याबरोबरच टोल व्यवस्थापकाने चुकीचे शब्द वापरले. त्यानंतर शहरातील मनसेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी टोलनाक्याची तोडफोड केली. आठ जणांविरोधात सिन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ज्या मनसैनिकांनी तोडफोड केली, त्यांचे आभार व अभिनंदन करण्यासाठी अमित ठाकरे बुधवारी (ता.२६) नाशिकमध्ये आले, त्या वेळी माध्यम प्रतिनिधींशी त्यांनी औपचारिक गप्पा मारल्या. त्या वेळी माध्यमांनी शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भातील विषय मांडल्यावर त्यांनी सदरची बाब गंभीर असल्याचे वक्तव्य केले.

नाशिकमध्ये हे चाललंय काय..? असा सवाल करताना अशा पद्धतीने कोयते घेऊन व वाहनांची तोडफोड होत असेल तर पोलिस व त्यांची यंत्रणा करते काय, असा सवालही उपस्थित केला. बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करताना अमित ठाकरे यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेऊन मनसैनिकांना सूचना देण्याचे सुचित केले.

उत्तर महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्याचा दौरा, तसेच नाशिकमध्ये संघटन वाढविण्यासाठी नियोजन करणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे लवकरच नाशिकमध्ये येणार असून, त्या वेळी काही नवीन नियुक्ती तसेच पक्ष संघटनेसंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ठाणे ते नाशिक साडेचार तास

अमित ठाकरे यांनी ठाणे ते नाशिक या दरम्यानच्या प्रवासाचे भयानक असे वर्णन केले. ठाणे येथून सकाळी नऊला निघाल्यावर अकरा ते साडेअकरापर्यंत पोचणे अपेक्षित होते. परंतु, तब्बल साडेचार तास लागल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी मोबाईलमध्ये काढलेली छायाचित्रे त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींना दाखविली. महामार्गावरून जाताना सी-सॉ खेळाचा अनुभव येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.