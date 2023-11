Nashik News: ‘जायकवाडी’प्रकरणी अमृता पवार न्यायालयात

By

Nashik News : जायकवाडी धरणाला पाणी सोडण्याच्या आदेशाविरोधात पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालिका अमृता पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Amrita Pawar in court in case of Jaikwadi dam Nashik News)

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नाशिक जिल्ह्यात ६० ते ६५ टक्के पाऊस पडला. त्याप्रमाणात जालना, बीड व छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अधिक पाऊस झाला आहे. तरीही नाशिकचे पाणी जायकवाडीला देण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला आहे.

मार्च, एप्रिल व मेमध्ये जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्यात आले. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार समन्यायी पाणीवाटप करायचे झाल्यास हा अहवालच मुळात चुकीचा असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

त्यामुळे हा अहवालच रद्द करण्याची मागणी अमृता पवार यांनी केली. जिल्ह्यात दुष्काळ असताना जायकवाडीला पाणी सोडू नये, असा आग्रह त्यांनी याचिकेत केला आहे. यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यातून शरद तुंगार यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ५ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.