Nashik Crime News : बतावणी करून वृद्धाला लुटले

नाशिक : नाशिकरोडच्या फर्नांडिसवाडीकडे जाणार्या रोडवर दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी ८० वर्षीय वृद्धाला अडविले आणि पुढे चेकिंग चालू असल्याची बतावणी करून त्याच्याकडील दागिने रुमाल ठेवण्याचा बहाणा करीत हातचलाखीने ते दागिने लंपास करून ते पसार झाले.

करमसिंह करसन पटेल (८०, रा. अनिकेत सोसायटी, नाशिक-पुणा रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते गेल्या मंगळवारी (ता.२१) सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास तरणतलाव रोडपासून फर्नांडिस वाडीकडे जात होत. (An old man was robbed on pretense Nashik News)

त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोघा अज्ञात संशयितांनी त्यांना रोखले आणि पुढे चेकिंग सुरू असून, तुमच्या गळ्यातील चैन व अंगठी काढून रुमालात ठेवायला सांगितली. त्यावेळी संशयितांनी हातचलाखी करून रुमालातील १ लाख ३७ हजार ५०० रुपयांचे दागिने लंपास केले आणि पसार झाले.

शंका आल्याने पटेल यांनी रुमाल तपासून पाहिला असता त्यात दागिने नव्हते. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून,सहायक निरीक्षक डगळे हे पुढील तपास करीत आहेत.