अरुणकुमार भामरे : सकाळ वृत्तसेवा

अंतापूर : बागलाण तालुक्यातील गडकिल्ले, गाव परिसरातील विविध रूपातील अनेक वर्षापासून पूर्वज पुजत असलेल्या देवीमूर्ती व मंदिरांची पडझड झाली आहे. पुरातत्त्वविभाग, शासनाने दुरुस्ती केल्यास धार्मिक इतिहास टिकून राहण्यास मदत होणार आहे. (Ancient idols, temples need restoration Baglan ancient structures of gods goddesses moving towards ruins Nashik)

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन असलेल्या साल्हेर किल्ल्यावरील भवानी मातेच्या निमित्ताने दसऱ्याला व आशापुरीमाता नरकोळ, भवानी माता नामपूर येथे तिथीप्रमाणे वार्षिक यात्रोत्सव भरतो.

पण अनेक ठिकाणांच्या मूर्ती, मंदिरे भग्नावस्थेत असल्याने दुर्लक्षित होत आहेत. भाविकांच्या मागणीनुसार दुरुस्ती व जिर्णोद्धार करून सुविधा पुरविल्यास स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळून विकास होणार आहे.

याबाबत गडसेवक रोहित जाधव यांनी सांगितले की, संस्कृतीची सर्वाधिक सरमिसळ बागलाण किंबहुना खानदेशात पाहायला मिळते. प्रत्येकी बारा किमीवर जशी भाषा बदलते तशी प्रत्येकी बारा किमीवर कुलदेवतेचा मान असलेली शक्तिस्वरुप देवीचेस्थान आहेत.

अंबिका देवीचे मंदिर मोसमकिनारी कठगड येथे होते. त्यातील काही मूर्ती आज उत्खननात निघत आहेत. आलियाबाद येथील पद्मावती देवीचे मंदिराचीही अशीच स्थिती आहे.

मुल्हेर किल्ल्यावर चक्रेश्वरी देवीचे प्राचीन मंदिर आहे, पण मंदिराची अवस्था सध्या फार वाईट असून दुसरी सप्तशृंगीची मूर्ती आहे, पण आज मंदिर नाही. ज्याला आपण रामेश्वर मंदिर समजतो ते चक्रेश्वरीचे मंदीर आहे.

हरगड किल्याच्या पोटात कपारभवानी देवी असून ८०० वर्षांपूर्वीची हिंदू लेणी आहे. मोरागडाच्या पायथ्याशी आशापुरीदेवी. मुल्हेर गावात महाचंडिकेश्वरी देवीचे मंदिर आहे. तिच्या मंदिराबाहेर रुद्राक्षाची झाडे आहेत.

आदिवासी वस्तीत सोनवणेंच्या घरात राणीच्या आसरा आहेत. मांगीतुंगीवर मंगलचंडिका देवीचे स्थान, भिलवाड गावात पद्मावती देवीचे, जैतापूर येथील एकविरादेवी, न्हावीगडावर सप्तशृंगीदेवी, शेंदवडगडावर चामुंडा देवी,

साल्हेर गडावर गडकालिका, अंबिका, अमृताभवानी, निरजा, अरजाभवानी, उरण्यागडावर सप्तशृंगीदेवीची लेणी, भिलाईगडावर सप्तशृंगीदेवी, डांगसौंदाणे गावात जलदुर्गा, कंधाणेत जगदंबादेवी, चौल्हेरगड भागात दुबळी भवानी, भटाई, चौलाई देवीचे स्थान आहे.

कर्हेगडावर लक्ष्मीदेवी, रातीर डोंगरावर जोगेश्वरीदेवी, भडाणे मोसमनदी काठावरील हिंगलाजदेवी, राजापूरपांडे येथे सुलाईदेवी, चिराई येथे अर्धनारीनटेश्वरी तुळजाभवानी, सटाणा येथे महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा व शितळादेवी, भंडारपाडा येथील डोंगरात म्हाळसाबाईचे गोजराय भवानी अशी देवींची स्थाने आहेत.

या सर्वांची स्थिती आज वाईट आहे. ग्रामस्थ आपल्यापरीने त्याची देखभाल करीत आहेत,मात्र त्यांचा जिर्णोद्धार होण्याची गरज आहे. या देवस्थानांचे रक्षण करून मंदिर परिसरात वृक्षलागवड करून तो भाग निसर्गरम्य करणे काळाची गरज आहे.

"मुल्हेर गडावर चाफ्याच्या माळेवर चक्रेश्वरीदेवीचे प्राचीन मंदिर आहे. आज मात्र अतिशय वाईट अवस्थेत शेंदूरात विद्रूप झाली आहे. मंदिर शेवटच्या घटका मोजत आहे. मंदिर वाचवणे आणि त्याचे मूळ स्वरूप कायम राखत दुरुस्ती करणे हे बागलाणवासियांचे आद्य कर्तव्य आहे. बागलाण तालुका हा फार प्राचीन काळापासून मातृसत्ताक राहिला आहे. ही संस्कृती देवींच्या रूपाने वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला दिसते. देवींचा हा ऐतिहासिक वारसा, निसर्गाचे जतन करून सर्वांनी सांभाळायला हवे."- रोहित जाधव, गडसेवक.