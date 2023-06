Anganwadi Recruitment: अंगणवाडी मदतनीसांच्या 70 जागा भरणार : वंदना शिंपी

By

Anganwadi Recruitment : तालुक्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प येवला- १ व २ अंतर्गत आंगणवाडी मदतनिसपदाच्या रिक्त असलेल्या ७० जागांवर भरती प्रक्रीया होणार आहे.

पात्र उमेदवारांनी या पदासाठी अर्ज करावेत, असे अवाहन बालविकास प्रकल्प अधिकारी वंदना शिंपी यांनी केले आहे. (Anganwadi Recruitment 70 Vacancies of Anganwadi Helpers to be filled Vandana Shimpi nashik news)

किमान शैक्षणिक अर्हता बारावी उत्तीर्ण, तसेच वय १८ ते ३५ वर्षांदरम्यान असावे. विधवांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षे असेल. उमेदवार त्या महसुली गावचा रहिवासी असावा. इच्छुकांनी २६ जुन ते १० जुलै या कालावधीत अर्ज करावेत.

प्रकल्प एकमध्ये जळगांव नेऊर, रायते, बदापुर, हनुमानवाडी (चिचोंडी खु.), निमगांव मढ, एरंडगांव बु., मुखेड, भिल्लवस्ती व हनुमानवाडी मुखेड, मानोरी, सातारे, गोधडे वस्ती (जऊळके), देशमाने बु.,

भिल्लवस्ती (देशमाने बु.), अंदरसुल ३ व ४, रामवाडी (अंदरसुल), उंदीरवाडी- २, गणेशवाडी (उंदीरवाडी), कोटमगांव खु., तळवाडे, विठ्ठलवाडी (तळवाडे), न्यहारखेडे बु., नळवाडी (भुलेगांव), देवळाणे, बोकटे, दुगलगांव, सुरेगांवरस्ता, राहाडी, निमडी (वाघाळे), पिंपळखुटे खु., सायगांव, नागडे-२, बल्हेगांव- १ व २, धामणगांव या एकूण ३६ ठिकाणी भरती होणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसेच, प्रकल्प दोनसाठी धुळगांव १, भिमनगर (धुळगांव), बाभुळगांव बु २, बाभुळगांव खु., ३६ चारी (अंगणगांव), पिंप्री, देवरगांव, गोपाळवाडी, विखरणी, वाघमोडे वस्ती (विखरणी), आडगांव रेपाळ, ठाणगांव-२, राममंदीर (पाटोदा), महादेवमंदीर (शिरसगांव), शिरसगांव, कातरणी-१, मुरमी, खरवंडी-१,

ममदापुर १ व २, सोमठाण जोश, रेंडाळे, कुसुर, सावखेडा, नांदुर, दारुंटे वस्ती (नांदुर), अनकाई, बाळापूर, गणेशपूर, नगरसुल- १ व २, हाडप सावरगांव, माळवाडी (नगरसुल), दगडीचाळा (कुसमाडी) येथील एकुण ३४ जागा भरल्या जाणार आहेत.

तसेच मिनी अंगणवाडी सेविका पदासाठी येवला व हनुमानवाडी (आडगांव चौथवा) येथे पदे भरली जाणार आहेत. माहितीसाठी संबधित ग्रामपंचायत कार्यालय, तसेच प्रकल्प कार्यालय १ व २ येवला येथे संपर्क साधावा.