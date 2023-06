Nashik Crime: जनावरांची गाडी अडवून मागितली 50 हजारांची खंडणी; तिघांना अटक

By

Nashik Crime : जनावरांची वाहतूक करणारी पिकअप जीप अडवून चालकाकडून गाडी सोडण्याच्या बदल्यात पन्नास हजारांची खंडणी मागण्याचा प्रकार दिनांक 22 मे रोजी नाशिक पुणे महामार्गावर नांदूर शिंगोटे गावाजवळ घडला होता.

या प्रकरणात चालकाकडून फोन पे द्वारे पाच हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारण्यात आली होती. तसेच चालकाला मारहाण व जीपचे जीपीएस सिस्टीमचे नुकसान करण्यात आले होते.

याप्रकरणी चालकाच्या फिर्यादीवरून वावी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिघांना अटक करण्यात आली आहे. (animal transport vehicle stopped and ransom of 50 thousand demanded Three arrested Nashik Crime)

जीप चालक धनंजय उर्फ पप्या रामनाथ शिंदे (35) रा. देवगाव ता. संगमनेर याचे फिर्यादीवरून वावी पोलीस ठाण्यात तुषार संजय आव्हाड रा. दोडी व त्याच्या पाच अनोखी साथीदारांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांनी या प्रकरणी मुख्य संशयित तुषार आव्हाड याचे सह त्याच्या दोन साथीदारांना अटक केली आहे. 22 मे च्या दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास नांदूर शिंगोटे शिवारात नाशिक पुणे महामार्गावर विश्वरत्न मंगल कार्यालयाच्या समोर पिकअप जीप क्र. MH १५ CK ३६६७

अडवून सहा जणांच्या टोळक्याने चालक धनंजय यास मारहाण केली होती. जीप मधून शेती उपयोगी जनावरांची वाहतूक करण्यात होती. मात्र ही जनावरे कत्तलखान्याकडे घेऊन जात असल्याचे सांगत या तरुणांकडून जीप सोडण्याच्या बदल्यात 50 हजार रुपये मागणी चालकाकडे करण्यात आली असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

चालकाने याबाबत जीप मालक व संबंधित शेतकऱ्यांना देखील कळवले होते. अखेर जीप सोडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जीप मालकाच्या माध्यमातून चालक धनंजय याला ऑनलाईन पाच हजार रुपये पाठवले व ही रक्कम धनंजय याने तुषार आव्हाड याला फोन पे वर पाठवली.

त्यानंतर जीप सोडून देण्यात आली होती. या घटनेत तुषार व त्याच्या साथीदारांनी जीभ चालकास बेदम मारहाण केली होती. तसेच जिपला असलेले जीपीएस सिस्टीम किट तोडून टाकले होते. याप्रकरणी दोन दिवसांपूर्वी पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

फोन पे वरून फिर्यादी कडून ऑनलाईन पैसे घेतल्याचे स्पष्ट झाल्याने संशयित तुषार आव्हाड यास तात्काळ अटक करण्यात आली. त्याचे कडून मिळालेल्या माहितीवरून दुसऱ्या दिवशी मारुती तुकाराम आव्हाड 29 संदीप सोमनाथ आव्हाड 21 दोघे राहणार दोडी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

आणखी दोघा संशयीतांना देखील पोलिसांनी मंगळवारी मध्यरात्री रात्री ताब्यात घेतले होते. मात्र तक्रारदाराकडून त्यांची ओळख पटवण्यात आली नाही. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक उपनिरीक्षक प्रवीण आढांगळे याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

नाशिक-पुणे महामार्गावर जिवंत जनावरांची तसेच मृत जनावरांच्या मांसाची वाहतूक केली जाते. नियमितपणे धावणाऱ्या या वाहनांबद्दल संशयित तरुणांना माहिती होती. त्यामुळे रात्री-अपरात्री नेमकी हीच वाहने या तरुणांकडून अडवून पैसे गोळा केले जायचे अशी चर्चा आहे.

नांदुर-शिंगोटे शिवारात वाहने अडवताना या तरुणांसोबत एक पोलीस कर्मचारी देखील असायचा असेही बोलले जाते. असे असेल तर पोलिसांच्या सहभागातून हा प्रकार सुरू होता का असा प्रश्न आहे.

या संदर्भात सहाय्यक निरीक्षक श्री. लोखंडे यांना विचारले असता संशयीतांकडून याबाबत सांगितले जात असले तरी ते पुराव्यानिशी नाही. संशयित पोलिसांच्या कथित सहभागाबद्दल बद्दल बोलत असतील तर तपासात तीही माहिती समोर येईल असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.