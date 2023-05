Ankush Shinde : औद्योगिक समन्वय समिती गठित करणार : आयुक्त अंकुश शिंदे

By

Nashik News : शहराच्या विकासात उद्योजकांचा मोठा वाटा असतो. उद्योग जगला तर देशाची उन्नती होते. उद्योगांमुळेच तरुणांना रोजगारही उपलब्ध होत असतो. (ankush shinde statement about Industrial Coordination Committee will be formed nashik news)

त्यामुळे शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून उद्योग व्यवसायाकडे पाहताना त्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पोलिस कटिबद्ध असल्याचे आश्‍वासन देत, त्यासाठी औद्योगिक समन्वय समिती गठित करण्यात येणार असून, त्यात उद्योजकांसह पोलिस, कामगार आयुक्त, महापालिकेचे अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल, असे प्रतिपादन पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी केले.

पोलिस आणि उद्योजकांची संयुक्त बैठक पोलिस मुख्यालयातील भीष्मराज सभागृहात आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पार पडली. या वेळी निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, कामगार सह.आयुक्त पोटे, मनपाचे अधिकारी गांगुर्डे, उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, चंद्रकांत खांडवी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी बेळे यांनी उद्योजक आणि कामगारांच्या समस्या मांडताना, औद्योगिक वसाहतीतील अतिक्रमण वाढले आहे.

या अतिक्रमणाचा वापर अवैध धंद्यासाठी केला जातो. त्यामुळे गुन्हेगारीत वाढ होऊन त्याचा त्रास उद्योजक व कामगारांना होतो. यासाठी मनपा आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे मोहीम राबवून अतिक्रमण हटवावे. एमआयडीसीमध्ये अधिकृत पार्किंग करण्यात यावी. यासाठी एमआयडीसी, पोलिस आणि मनपा यांनी संयुक्तपणे पाहणी करून थांबे निश्‍चित करावेत.

कामगारांच्या पगाराच्या आणि त्यांच्या ड्यूटी सुटण्याच्या वेळेत औद्योगिक वसाहतीमध्ये पोलिस गस्ती वाढवावी. गुन्हेगारांकडून कामगारांची लूटमार केली जाते, पोलिस गस्तीमुळे त्यांच्यावर वचक बसू शकेल, असेही ते म्हणाले. आयुक्त शिंदे यांनी, कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगार वा कामगार संघटना यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी सुसंवाद वाढवावा.

कामगारांच्या समस्या सोडविण्याकडे कंपनी व व्यवस्थापनाने प्राधान्य द्यावे. ज्यामुळे कामगार संपावर जाणार नाही. कामगारांच्या समस्या वाढत गेल्यास त्याचा विपरीत परिणाम शहराच्या विकासावर होतो. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पोलिसांचे पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. भविष्यात पोलिस-उद्योजक यांच्यात वारंवार बैठक घेतल्या जातील असेही ते म्हणाले.

या बैठकीला उद्योजक किशोर राठी, विरल ठक्कर, राजेंद्र आहिरे, कैलास पाटील, कैलास सोनवणे, शरद देवरे, प्रकाश ब्राह्मणकर, कुंदन दरंगे यांच्यासह बॉश, अल्स इंजिनिअरिंग, व्हिक्टर, आशापुरी आदी कंपन्यांचे एचआर मॅनेजर, प्रतिनिधी उपस्थित होते.