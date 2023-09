Saptashrungi Devi : सप्तशृंगीमातेच्या मूर्ती संवर्धनाची वर्षपूर्ती

By

Saptashrungi Devi : सप्तशृंगी गडावर मूळ स्वरूपातील सप्तशृंगीची मूर्तीचे नवरूपाचे दर्शन होण्यास शुक्रवारी (ता. ८) वर्षपूर्ती झाली. सप्तशृंगी गड व करोडो भक्तांच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक दिवस आहे. (Anniversary of conservation of idol of Saptashrungimata temple nashik)

आद्य स्वयंभू शक्तीपीठ श्रीक्षेत्र सप्तशृंग गडावर सुमारे १८०० किलो वजनाचे शेंदूर कवच काढल्यानंतर श्री सप्तशृंगी भगवतीची अतिप्राचीन व स्वयंभू स्वरूपातील मुळ मूर्ती समोर वर्षभरापूर्वी सामोर आली.

मागील वर्षी विविध धार्मिक विधीनंतर ८ सप्टेंबरला मूर्ती संवर्धन कार्यानंतर अडीच महिन्यांनी मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी एक दिवसासाठी खुले केले होते. आदिमायेचे नवरुपातील विलोभनीय, तेजोमय मूर्तीचे हजारो भाविकांनी प्रत्यक्ष दर्शन घेतले होते.

त्यावेळी श्री भगवती मंदिरात सहस्र कलश महास्नपन विधी, संप्रोक्षण विधी, उदक शांति, शांतिहोम आदी धार्मिक पूजा व विधी २१ तज्ज्ञ पुरोहितांनी केले होते.

सप्तशृंगी गड ग्रामस्थांतर्फे शनिवारी (ता. ९) अभिषेक महापूजा व सत्यनारायण पूजा होणार असल्याची माहिती ग्रामपंचायत सदस्य संदीप बेनके यांनी दिली.

"आज वर्षापूर्वी आई भगवतीचे मूळ स्वरूपाचे सगळ्या भक्तांना दर्शन झाले होते. आई भगवतीचे मूळ रूप विश्वस्त संस्थेने सर्व धार्मिक प्रक्रिया पार पडून सगळ्यांसाठी खुले केले होते. आजचा दिवस विश्वस्त संस्थेसाठी आणि भाविकांसाठी ऐतिहासिक आहे. वर्षभरात लाखो भाविकांनी श्री भगवतीचे दर्शन घेतले." -ॲड. ललीत निकम, विश्वस्त, सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट

"देवी भक्तांसाठी ८ सप्टेंबर ऐतिहासिक दिवस होता. भगवतीच्या मूळ रूपाचे दर्शन झाले होते. ट्रस्टतर्फे काही विशेष पूजन, दूग्ध, पंचामृत महाअभिषेकासारखे विधी व मंदिरात आरास, सजावट करणे अपेक्षित होते." -धनंजय दीक्षित, अध्यक्ष, पुरोहित संघ, सप्तशृंगी गड