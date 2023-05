Nashik Crime News : डेव्हीड गँगचा आणखी एक संशयित जाळ्यात

By

Nashik News : सामाजिक कार्यकर्ता विशाल ठवळे याच्या खुन प्रकरणात शहरातील कुख्यात डेव्हीड गँगच्या आणखी एका संशयितास पकडण्यात इगतपूरी पोलिसांना यश आले आहे. पप्या पठारे उर्फ कृष्णा किशोर पेठारे असे या संशयिताचे नाव आहे. (Another David Gang suspect is arrested in vishal thavale murder case nashik crime news)

शहरातील रेल्वे तलाव येथे अंघोळीसाठी गेलेल्या विशाल चंद्रकांत ठवळे (वय ३६, रा. डाकबगंला, इगतपुरी) या विवाहित तरुणावर गेल्यावर्षी २२ मे २०२२ ला दुपारी तीनच्या सुमारास संशयितांनी धारदार शस्त्राने गळ्यावर वार करून खून केला होता.

धारदार शस्त्राद्वारे विशालच्या मानेची नस कापुन पुन्हा वार करणार तोच विशालने जोरदार कींकाळी मारल्याने संशयित पळून गेले होते. त्यावेळी मदतीसाठी धावा करणाऱ्या विशालचा अतिरक्तस्त्रावामुळे जागीच मृत्यु झाला होता. तेव्हापासून फरारी गुन्हेगारांना शोधण्याचे मोठे आव्हान पोलीसांसमोर ऊभे ठाकले होते. तसेच, या घटनेमुळे शहरात भितीचे वातावरण पसरले होते.

दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत शहरातील कुख्यात डेव्हीड गँगमधील जॉन पॅट्रीक मॅनवेल उर्फ छोटा पापा (वय २२), अजय पॅट्रीक मॅनवेल उर्फ आज्या (वय २७, दोघे रा. गायकवाडनगर, इगतपुरी),

अजय राजू पवार उर्फ अजय टाकल्या (वय २३) व पप्या पठारे उर्फ कृष्णा किशोर पेठारे (वय २२, रा. साठेनगर, छत्रपती संभाजीनगर) यांना अटक केली आहे. या कुख्यात गुन्हेगारांना अटक केल्यामुळे शहरातील दहशत काही अंशी कमी झाली असुन, शहरवासियांनी पोलीस निरीक्षक राजु सुर्वे यांचे अभिनंदन केले आहे.