Nashik Crime: सटाणा शहरात पुन्हा घरफोड्यांचे सत्र

Nashik Crime : शहरात घरफोड्यांचे सत्र पुन्हा एकदा सुरू झाले असून, नववसाहतीच्या क्रांतिनगर परिसरातील बंद घराचे कुलूप तोडत चोरट्यांनी धाडसी घरफोडी केली. घराच्या दरवाजाचा कडी-कोयंडा तोडून कपाटातील दोन लाख ६७ हजारांचे दागिने व रोकड चोरट्यांनी लांबविली. (Another session of burglaries in Satana city Nashik Crime)

क्रांतिनगर येथील शिक्षक यशवंत सावकार शुक्रवारी (ता. ६) पितरांचा कार्यक्रम असल्याने कुटुंबीयांसोबत जोरण येथे गेले होते. ही संधी साधत चोरट्यांनी बंद दरवाजाचा कडी-कोयंडा तोडून घरातील सामान अस्ताव्यस्त फेकले.

कपाट फोडून त्यातील एक लाख ८० हजार रुपयांचे पदक, ६० ग्रॅमचे मंगळसूत्र, तीस हजारांची अंगठी, १७ हजारांची सहा ग्रॅमाची अंगठी, १५ हजारांचे मंगळसूत्र, २५ हजारांची रोकड असा एकूण दोन लाख ६७ हजारांचे दागिने व रोकड लांबविली.

शनिवारी (ता. ७) यशवंत सावकार घरी परतताच त्यांना घराच्या दरवाजाचा कडीकोयंडा तुटलेला आणि कुलूप तोडून बाजूला पडलेले दिसले. त्यांनी तत्काळ घरात जाऊन पाहिले असता दोन्ही कपाटे आणि कपडे व कागदपत्रे अस्तावस्त पडलेले दिसले.

दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक संदीप रणदिवे व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किरण पाटील यांनी पाहणी केली. शहरात सध्या भिकाऱ्यांची आणि अनोळखी लोकांची संख्या वाढली आहे.

चोरटे पाळत ठेवून चोरी करत आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनीअनोळखी लोकांची नोंद घेत रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.