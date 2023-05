Dindori Bazar Samiti : दिंडोरी बाजार समितीचा 'तो'च निकाल अखेर कायम!

Nashik News : जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्या तीस लाखांच्या लाच प्रकरणामुळे चर्चेत आलेल्या दिंडोरी बाजार समिती निवडणुकीच्या निकालाबाबत केलेले अपील फेटाळण्यात येऊन निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे. (appeal against result of market committee election was rejected and result was upheld dindori nashik news)

या बाजार समितीच्या निकालाबाबत सोसायटी गटातून शिवाजी पिंगळ व प्रवीण संधान, रघुनाथ मोरे यांनी तर ग्रामपंचायत गटातून वसंत जाधव व नरेंद्र पेनमहाले यांनी मतमोजणीबाबत आक्षेप घेत फेरमतमोजणीसाठी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारींकडे अपील दाखल केले होते.

या प्रकरणाची सुनावणी होण्यापूर्वीच निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनी निवडणूक आलेल्या संचालक यांच्याशी संपर्क करीत निकाल त्यांच्या बाजूने देण्यासाठी लाच मागितल्याची तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे केली.

या पथकाने ३० लाखाची लाच घेताना खरे यांना पकडले आहे. या घटनेनंतर काय निकाल लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते.