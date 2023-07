Nashik News : रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण व्हावे यासाठी रेल्वे बोर्डाने अमृत भारत स्टेशन योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत लासलगाव रेल्वे स्थानकांचे अत्याधुनिकपण होणार आहे.

त्याचे उद्घाटन १५ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे करणार आहेत. (appearance of Lasalgaon railway station will change PM Modi will inaugurate on August 15 through video conference Nashik News)

लासलगाव रेल्वे स्थानकाचा अमृत भारत स्टेशन योजनेत समावेश झाल्याने येत्या काही दिवसात या रेल्वे स्थानकात सर्व प्रकारच्या सोयी - सुविधा निर्मिती करण्याच्या कामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ होणार आहे.

वर्षभरात लासलगाव रेल्वे स्थानकाचे रूप पूर्णतः बदलणार आहे. यामुळे शहराच्या आर्थिक भरभराटीस चालना मिळणार आहे.

लासलगाव स्थानकाचा यात समावेश करण्यासाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा लासलगाव मंडल अध्यक्ष डी. के. जगताप, सुवर्णा जगताप यांनी वेळोवेळी केंद्रीय आरोग्यराज्य मंत्री डॉ. भारती पवार व रेल्वेच्या भुसावळ विभागाचे डिआरएम इती पांडेय यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.



या योजनेंतर्गत देशातील रेल्वे स्थानकांचा कायापालट केला जाणार आहे. यामुळे स्थानकांवर अधिकच्या सुविधा उपलब्ध होतील. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून स्थानकांचा विकास करण्यावर यात भर दिला जाणार आहे.

विकास आराखडा तयार करून सुविधांचे नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक स्थानकाचा विकास करताना तेथील रोजची सरासरी प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात येणार आहे. याचबरोबर स्थानकाची सध्याची रचनाही विचारात घेतली जाणार आहे.

प्रामुख्याने प्रवासी केंद्रित सुविधा स्थानकांवर विकसित केल्या जातील. स्थानकाच्या बाह्यरुपासोबत अंतर्गत भागातही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. येत्या वर्षभरात लासलगाव रेल्वे स्थानकाला झळाळी मिळणार आहे.

स्टेशनच्या आधुनिकीकरणामुळे प्रवाशांना रेल्वे स्टेशनवर विशेष सुविधा मिळणार आहे. याबाबतची माहिती डी. के. जगताप, सुवर्णा जगताप, राजेंद्र चाफेकर, नितीन शर्मा आदी भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

स्थानक परिसरातील वाहतूक सुधारणा

- नविन बुकिंग ऑफिस

- स्थानक परिसराचे सुशोभीकरण

- न्यू फूट ओव्हर ब्रीज लिफ्ट सह

- प्लॅटफॉर्म कोच इंडिकेटर,

- इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड डिस्प्ले

- स्थानक प्रवेशद्वारांचा विकास

- व्हीआयपी प्रतीक्षागृहांची उभारणी

- अंतर्गत रचनेत सुधारणा

- स्वच्छतागृहांमध्ये सुधारणा

- कांदा लोडिंग काँक्रिटीकरण