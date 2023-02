NMC Recruitment : शासनाची मंजुरी मिळाल्यासजागा भरतीचा मार्ग होणार मोकळा

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रिक्त पदांच्या जवळपास ४० हजार जागा भरण्यासाठी स्थानिक संस्थांकडून सेवा व प्रवेश नियमावली मंजूर करून शासनाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

त्यानुसार महापालिकेने अकरा विभागांचे सेवा प्रवेश नियमावलीचे प्रस्ताव महासभेवर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यास २८०० जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या वर गेल्यास रिक्त जागा भरण्यास राज्य शासनाने मनाई केली आहे. मात्र, कोरोनाकाळात वैद्यकीय व अग्निशमन विभागाच्या पदासंदर्भात नियम शिथिल करताना तातडीने या विभागाची रिक्त पदे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

त्यानुसार ७०४ पदे भरण्यासाठी महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता लागू असल्याने तूर्त भरतीची प्रक्रिया थांबली आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आयुक्त, मुख्याधिकारी यांची परिषद बोलावली.

त्यावेळी रिक्त जागांचा प्रश्न प्रामुख्याने मांडण्यात आला. त्या अनुषंगाने सेवा व प्रवेश नियमावली प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने अकरा विभागांच्या सेवा प्रवेश नियमावलीचे प्रस्ताव महासभेवर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.

महासभेच्या मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे सेवा व प्रवेश नियमावली मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर जवळपास २८०० जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

या विभागांची होणार नियमावली

प्रशासकीय सेवा, लेखा व लेखा परीक्षण विभाग, अभियांत्रिकी (विद्युत), अभियांत्रिकी (स्थापत्य), जलतरण, उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण, वैद्यकीय व आरोग्य, नाट्यगृह व सभागृह, तारांगण व फाळके स्मारक, सुरक्षा, माहिती तंत्रज्ञान या अकरा विभागांचे सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर केली जाणार आहे.

