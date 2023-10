पिंपळगाव बसवंत : सुरत-चैन्नई महामार्ग साकारताना निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मातिमोल भावात भूसंपादित केल्या जात आहेत. याबाबत माजी आमदार अनिल कदम यांनी शेतकऱ्यांतर्फे हा प्रश्‍न ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केद्रींय मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन मांडला.

त्यावर श्री. पवार, गडकरी यांनी शेतकऱ्यांतर्फे निवृत्त अधिकारी शिवाजी देशमुख यांची लवाद म्हणून नेमणुक करा, असा सल्ला दिला. (Arbitrator to be appointed for land acquisition of Surat Chennai highway Sharad Pawar Minister Gadkaris advice to former MLA Anil Kadam Nashik)

सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या दरावरून निफाड तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. माजी आमदार कदम यांनी शेतकऱ्यांतर्फे ज्येष्ठ नेते शरद पवार व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. या वेळी प्रणव पवार, गोकुळ गिते, अमोल भालेराव उपस्थित होते.

माजी आमदार कदम म्हणाले, की शेतकरी अगोदर शेतीमालाला भाव नसल्याने वैफल्यग्रस्त आहे. त्यात केंद्र शासनातर्फे रस्त्यांसाठी सुरू असलेले भूसंपादनाचा दर अन्यायकारक आहे.

त्यावर श्री. पवार, गडकरी यांनी भूसंपादनात शेतकऱ्यांवर अन्याय व्हायला नको. त्यासाठी यातील जाणकार असलेले शिवाजी देशमुख यांना लवाद म्हणून नेमण्याचा सल्ला दिला.

दिल्ली येथे श्री. पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या चर्चेत शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, निफाड तालुक्यातील राजकीय स्थिती, मराठा आरक्षण आदींवर चर्चा झाली.

डॉ. पवार यांच्या आठवणींना उजाळा

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी प्रणव पवार यांच्याशी संवाद साधताना (कै.) डॉ. वसंत पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्था व गोखले एज्युकेशन संस्थेबाबत चर्चा झाली.

माजी आमदार अनिल कदम यांच्याशी श्री. पवार यांनी दिलखुलास चर्चा केली व निफाडमध्ये मला शेतकऱ्यांच्या भेटीला यायचे असल्याचे नमूद केले.

दरम्यान, माजी आमदार कदम महिन्याभरात दुसऱ्यांदा शरद पवार यांच्या भेटीला गेल्याने निफाड मतदारसंघात अनेकांच्या भुवय्या उंचावल्या आहेत.