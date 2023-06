Nashik News: जळगाव नेऊर येथील सैन्यदलातील जवान रतन गुळे यांचे उपचारादरम्यान निधन

By

Nashik News : भारतीय सैन्यदलात कार्यरत असलेले जळगाव नेऊर ता. येवला येथील भूमिपुत्र रतन राजाराम गुळे (वय ३५) यांचे मुंबई येथे अश्विनी हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेतांना निधन झाले.

नाशिक आर्टीलरी सेंटर सैनिकी दवाखान्यात दोन दिवस उपचार घेतल्यानंतर पुढील उपचारासाठी मुंबई येथे अश्विनी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू केले होते. (Army jawan Ratan Gule of Jalgaon Neur passed away during treatment Nashik News)

उपचार सुरू असताना त्यांचे निधन झाले. नाशिक येथे एक वर्षांपासून आर्टीलरी सेंटर मध्ये कार्यरत होते. नाशिकला पत्नी सुनिता गुळे यांचेसोबत ते राहत होते. सैन्यदलात पंधरा वर्ष सेवा पुर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षे सेवा वाढवून घेतली होती.

२०१३ मध्ये आंबेगाव येथील सुनिता काळे यांचे सोबत विवाह संपन्न झाला. दोघे पती पत्नी मुला बाळांचे स्वप्न बघत असताना अकाली निधनामुळे गुळे कुटुंब हादरून गेले.

जळगाव नेऊर व पंचक्रोशीत सैनिकाच्या निधनाची बातमी समजताच हळहळ व्यक्त केली.दोन वर्षापूर्वी आई आशाबाई गुळे यांचे निधन झाले.कुटुंबात वडील राजाराम गुळे, भाऊ गोरख गुळे व सुनिल गुळे आदी परिवार आहे.

सैनिक रतन गुळे यांच्या अंत्यविधीची राहत्या घराजवळ शेतात रात्री उशिरापर्यंत चबुतरा बनविण्याचे काम सुरू केले होते. शुक्रवार दि.९ जून २०२३ रोजी सकाळी ९ ते १० वाजेच्या दरम्यान जळगाव नेऊर येथील गुळे वस्तीवर अंत्यसंस्कार कार्यक्रम होणार आहे.

त्यापूर्वी जळगाव नेऊर गावात भव्य रॅली काढून मानवंदना देण्यात येणार आहे.जळगाव नेऊर ग्रामपंचायत, गावातील युवा वर्ग,येवला तालुका सैनिक ग्रुप तसेच लक्ष्य डिफेन्स अकॅडमीचे संचालक निवृत्त सुभेदार आनंद गुंड यांचे मार्गदर्शनाखाली अकॅडमीचे विद्यार्थी मदतीसाठी उपस्थित होते.