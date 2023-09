By

Nashik News : गायब झालेला पाऊस, कोरडेठाक पडलेले जलस्रोत अशा पार्श्वभूमीवर लाडक्या ‘श्री’च्या मूर्तीचे पावित्र्य जपण्यासाठी तसेच पावसाअभावी तालुक्यात तयार झालेली दुष्काळ सदृश परिस्थिती यामध्ये काटकसरीने पाण्याची बचत करण्याचा निर्णय घेत नांदगाव पालिका प्रशासनातर्फे गणेश मंडळाला पालिका कार्यालयासमोरील शिवस्फूर्ती मैदानात विसर्जनासाठी कृत्रिम कुंड तयार करून देण्यात येणार असल्याचे शांतता समितीच्या बैठकीत सांगण्यात आले. (Artificial tank by Nandgaon Municipality for Ganesha immersion Deciding to save water nashik)

गणेश विसर्जन व महंमद पैगंबर यांची जयंती (ईद-ए-मिलाद) आणि सण उत्सवाच्या पाश्‌र्वभूमीवर नांदगाव पोलिस ठाण्यात पोलिस उपअधीक्षक सोहेल शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समितीची बैठक शुक्रवारी (ता.१५) झाली.

या बैठकीत गणेश विसर्जन आणि ईद ए मिलाद मिरवणूक एकाच दिवशी निघाल्यास प्रशासन व पोलिस यंत्रणेवर तणाव वाढू शकतो याची दखल घेऊन मुस्लीम बांधवांनी दुसऱ्या दिवशी मिरवणूक काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या तालुक्यात उद्भवलेल्या दुष्काळ सदृश संकटाबाबत उपस्थित पदाधिकारी, गणेश मंडळाचे सदस्य, नागरिक यांची चर्चा केली. यात गणेश मंडळांनी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

यावेळी पालिका मुख्याधिकारी विवेक धांडे यांनी मोठ्या मूर्तींचे जतन करण्यात येणार असून लहान मूर्तीच्या विसर्जनासाठी पाऊस कमी असल्याने कृत्रिम तलाव तयार केला जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच मिरवणुकीच्या मार्गातील अडथळे दूर करणार असल्याचेही सांगितले.

यंदा दुष्काळासारखी परिस्थिती असल्याने मंडळांनी जादा खर्च करू नये उलट बचत करून भविष्यात पाण्याच्या कामावर खर्च करून सामाजिक बांधीलकी जोपासता यावा अशी अपेक्षा माजी नगराध्यक्ष राजेश कवडे यांनी व्यक्त केली.

जे गणेश मंडळ उत्कृष्ट नियोजन करतील त्यांना योग्य प्रमाणपत्रासह बक्षीसे दिले जातील अशी माहिती पोलिस निरीक्षक प्रीतम चौधरी यांनी दिली.

यावेळी तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, व्यापारी संघटनेचे बाळासाहेब कवडे, वाल्मीक जगताप, संदीप जेजुरकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.

याप्रसंगी आरोग्य निरीक्षक राहुल कुटे, उपनिरीक्षक मनोज वाघमारे, उपनिरीक्षक संतोष बहाकर, वीज वितरणाचे सहायक अभियंता डी.डी.पाटील, सुरेश शेऴके, माजी नगरसेवक नरेंद्र पाटील, याकूब शेख, सिद्धार्थ पवार, मुस्ताक शेख, नासिर शेख, विलास कोतकर, कपिल तेलुरे, वाल्मीक पवार, कलीम शेख आदी उपस्थितीत होते. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन खंडागळे यांनी सूत्रसंचालन व आभार मानले.