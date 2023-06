Ashadhi Ekadashi 2023: आषाढीनिमित्त उपवासाच्या पदार्थांच्या मागणीत वाढ! यंदा 10 ते 15 टक्के भाववाढ

Ashadhi Ekadashi 2023 : आषाढी एकादशीनिमित्त साबुदाणा, शेंगदाणे, भगरीच्या दरांत दहा ते पंधरा वाढ झाल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. याशिवाय एरवी वीस ते तीस रुपये डझन असलेल्या केळीसाठीही पन्नास रुपये मोजावे लागत होते.

आषाढी एकादशीपासून खऱ्या अर्थाने हिंदू धर्मियांच्या व्रत वैकल्यास सुरवात होते. या काळात मोठ्या प्रमाणावर उपवास केले जातात. (Ashadhi Ekadashi 2023 Increase in Demand for Fasting Foods on Ashadhi 10 to 15 percent price increase this year nashik news)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

उपवासासाठी साबुदाण्याची खिचडी, भगर, राजगिरा लाडूंबरोबरच विविध फळांना पसंती दिली जाते. या वर्षी सर्वच खाद्यपदार्थांच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे.

बाजारात शेंगदाणे १३० ते १४० रुपये किलो असून साबुदाणाही ८० ते ९० रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. याशिवाय भगर १२० तर राजगिरा १३० रुपये किलो आहे.

यंदा केळीच्या उत्पादनात मोठी घट आल्याने किरकोळ बाजारात डझनभर केळीसाठी चक्क चाळीस ते पन्नास रुपये मोजावे लागले. आवक घटल्याने गुरुवारी (ता. २९) भाववाढीची शक्यता विक्रेत्यांनी व्यक्त केली. अनेकांनी आंबे खरेदीसह पसंती दिली.