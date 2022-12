जुने नाशिक : धावत्या वाहनांना आग लागण्याच्या घटनांमध्ये सध्या प्रचंड वाढ झाली आहे. दुचाकी- चारचाकीचा यात अधिक समावेश आहे. गेल्या ११ महिन्यात रस्त्यावर धावणारे ४७ वाहन जळून खाक झाले आहेत. वाहनांमधील विविध प्रकारचे दोष तसेच अपघातामुळे घटना घडत असल्याचे गॅरेज चालक आणि अग्निशामक विभागाचे निरीक्षण आहे. (Ashes of 47 vehicles in 11 months Increase in incidents of running vehicles catching fire Nashik Latest Marathi News)

वर्षभरात रस्त्यावरून धावते वाहनांनी अचानक पेट घेण्याच्या घटना वाढल्या आहे. त्यात ६ ते ७ महिन्यात सतत अशा घटना विविध भागात घडल्या. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद रोडवर अपघातामुळे धावत्या लक्झरी बसने पेट घेत १३ जण मृत्युमुखी पडण्याची घटना ताजी आहे. सध्या एकदमच घटना वाढल्याने वाहन चालकांमध्ये भीती पसरली आहे. अशा घटना घडण्याचे नेमके काय कारण असावे, असे प्रश्‍न नागरिक विशेषतः वाहनधारकांना भेडसावत आहे.

वाहनांमधील विविध दोषामुळे घटना घडत असल्याची माहिती समोर आली. शिवाय जळीत वाहनांमध्ये बॅटरी, सीएनजी, एलपीजी गॅस किट समस्यांमुळे घटना घडल्याचे समोर आले आहे. अपघातामुळेदेखील वाहन जळण्याच्या घटना घडत आहे. गेल्या ११ महिन्यात मुंबई- आग्रा रोड, मुंबई नाका, द्वारका चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, औरंगाबाद रोड अशा विविध ठिकाणी धावत्या ४७ वाहनांनी पेट घेतल्याच्या घटना घडल्या आहे.

आग लागण्याची कारणे

वाहने तयार करताना बॅटरी आणि सीएनजी गॅस फिटिंग व्यवस्थित होत नाही. बॅटरीचे पॉइंट आणि त्यावर लावण्यात येणारी वायर यांच्या लूज कनेक्शन तसेच वायरिंगमध्ये शॉर्टसर्किट होऊन वाहने जळून भस्मसात होत आहे. वाहनांना लावण्यात येणारी अनधिकृत गॅस किट, वेगावर नियंत्रण नसल्याने होणारे अपघात त्यातूनही वाहने पेट घेण्याच्या घटना घडत असतात.

अशी घ्यावी काळजी

*कंपन्यांनी पुन्हा तज्ञांकडून तपासणी करावी.

*तज्ञांकडून ट्रायल घ्यावी.

* वेळोवेळी वाहनांचा मेन्टेनन्स करावा.

* वेळोवेळी कूलरची तपासणी करण्यात यावी.

* रेडिएटरमधील पाण्याची तपासणी करावी.

* अनधिकृत गॅस फिटिंग किट किंवा सीएनजी किटवर बंदी आणावी.

महिनानिहाय वाहने जळण्याच्या घटना

महिना वाहने जाण्याच्या घटना

जानेवारी ७

फेब्रुवारी. २

मार्च ७

एप्रिल ९

मे ६

जून १

जुलै -

ऑगस्ट १

सप्टेंबर ५

ऑक्टोबर ४

नोव्हेंबर ५

