Nashik News: अमरधामची राख पसरली गोदापात्रातील रस्त्यावर

Nashik News : अमरधामची राख गोदापात्रातील रस्त्यावर पडून असल्याची घटना वारंवार घडत आहे. नदी प्रदूषणात वाढ तर होतच आहे. शिवाय वाऱ्याने राख उडून रहिवासी परिसरात तसेच वाहनचालकांच्या डोळ्यात जाऊन अपघात होण्याच्या घटनाही घडत आहे. (Ashes of Amardham spread on streets of Godapatra Nashik News)

मुख्य अमरधाममध्ये दैनंदिन अनेक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार होतात. त्यातून निघणारी राख पाण्याने स्वच्छ करत ड्रेनेज पाइपलाइनमध्ये सोडली जाते. तीच ड्रेनेजची लाईन गोदापात्रात सोडण्यात आल्याने ती संपूर्ण राख नदीपात्रात मिसळून नदीचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे.

ही ड्रेनेज पाइपलाइन अतिशय जुनी आणि अरुंद असल्याने बऱ्याच वेळेस पाइपलाइन तुंबून त्यातील सांडपाणी आणि राख गोदापात्रातील रस्त्यावर पसरत असते. असाच काहीसा प्रकार दोन दिवसापूर्वी घडला आहे.

टाळकुटेश्वर पुलास लागून असलेल्या नदीपात्रातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर राख पसरली होती. राखेचे प्रमाणही अधिक होते. नागरिकांना ती राख तुडवत मार्गक्रमण करावे लागत होते. तसेच वाऱ्याने राख सर्वत्र पसरली होती.

वाहनचालकांच्या विशेषतः दुचाकी चालकांच्या डोळ्यात राख जाऊन अपघातास निमंत्रण मिळत होते. परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार केल्यानंतर जेसीबीच्या साह्याने ती राख भरून घेण्यात आली.

प्रत्येक चार ते पाच महिन्यात याठिकाणी अशी परिस्थिती निर्माण होत असते. अमरधाममधून येणारी पाइपलाइन अतिशय अरुंद असल्याने असे प्रकार घडत असतात. नवीन मोठी पाइपलाइन टाकणे काळाची गरज झाली आहे.

मोठ्या पाईपलाईनमधून संपूर्ण राख वाहून गेल्यास ती राख रस्त्यावर पसरणार नाही. अपघाताच्या घटना टाळण्यास मदत होईल.

नवीन पाइपलाइन टाकण्याचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे. जेणेकरून अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.